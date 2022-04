Eugeni: "Fue un partido malo, horrible, de los peores que he vivido. Hay que decirlo"

"Fue un partido malo, horrible, para mí fue de los peores que he vivido en el Real Zaragoza. Personalmente, yo tampoco hice un buen juego, así que hay que decirlo". Son palabras de Eugeni Valderrama, el centrocampista catalán del Real Zaragoza que formó parte del once inicial del duelo del domingo ante el Burgos en La Romareda y que dejó un paladar agrio entre el zaragocismo por su feo formato y una inexplicable falta de competitividad del equipo aragonés.

Eugeni no se ha andado con paños calientes. Su discurso es de frases cortas pero certeras. Esta vez, ha pegado el martillazo una vez tras otra en el mismo clavo. "Nosotros nos debemos al club y esto hay que mejorarlo de cara a los partidos que restan. A partir del sábado hay que salir al campo con mentalidad ganadora. Debemos hacerlo por el club, pero en realidad por todos. No puede volver a repetirse más lo del domingo pasado", subrayó en la misma línea de autocrítica el de Tarragona.

El '8' zaragocista no quiso entrar en la razón que llevó al equipo a consumar un partido tan impropio de este final de temporada, cuando el Real Zaragoza ya tiene la permanencia asegurada y afronta las jornadas finales con absoluta calma. "No sé las causas del mal juego. Habrá que analizar lo sucedido porque tengo claro que esto no debe volver a ocurrir. Hay que competir en cada partido, sea cual sea el rival. Estamos obligados a ser ambiciosos desde el primer minuto", insistió Eugeni sin dejar de poner en evidencia la falta de chispa y ganas que demostró el equipo hace dos días ante el Burgos.

Y, de soslayo, dejó un mensaje específico para la cita del sábado en Eibar, en el pequeño campo de Ipurúa, donde el Real Zaragoza visitará al líder de la categoría, el club azulgrana que aspira a volver a Primera en un mes: "O somos capaces de salir a ganar los 3 puntos desde el principio o, ante un rival de primer nivel, corremos el riesgo de que nos pasen por encima. Y eso no lo queremos nadie", dejó en el aire el catalán para que todo el mundo recoja el mensaje.