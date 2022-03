Eugeni: "Caer en Cartagena no creo que fuera problema de actitud: fueron mejores"

Eugeni Valderrama, el '8' del Real Zaragoza desde el final del mercado de invierno, fue el primer portavoz del vestuario tras el batacazo de Cartagena en la última jornada. El tarraconense quiso echar un capote a las críticas generalizadas que se han vertido hacia el equipo después de perder 3-0 en el estadio de Cartagonova en uno de los peores partidos de los blanquillos en lo que va de temporada.

"La derrota fue un palo duro, es verdad. Pero no creo que fuera falta de actitud del equipo. Hay que hablar claro: ellos fueron superiores y fue un partido malo por nuestra parte", indicó el mediapunta con contundencia, de primeras, para dejar claro que en el equipo no hay atisbo de que se puedan bajar los brazos con la clasificación sin demasiados alicientes que queda presentada ante las últimas 10 jornadas de la liga.

Eugeni, uno de los pocos que se salvó del naufragio generalizado en tierras murcianas, hace una marca en el duelo del viernes ante el Amorebieta en La Romareda como modo de solucionar cualquier tipo de dudas al respecto: "Debemos pensar todos ya en ese duelo con el Amorebieta, para afrontarlo con ganas y ambición, como siempre en casa, y lograr los 3 puntos ante nuestra afición. Vamos a ganar el viernes y, luego ya, veremos que pasa en la tabla. Cuando acabe la temporada ya se verá a donde hemos llegado", señaló el catalán. Eugeni espera "un partido difícil, ante un rival que viene en situación complicada y que planteará un enfrentamiento muy competido, como son todos en Segunda División".

Su llegada en enero, en propiedad del Real Zaragoza tras causar baja en el Arouca de Portugal, lo hace ser un futurible de cara al proyecto nuevo que nazca enseguida de cara a la temporada 22-23. Sobre eso se le preguntó a Valderrama. "Yo me encuentro muy bien aquí, me han recibido muy bien. Estoy muy cómodo, me siento feliz, y creo que eso se nota en mi juego en el campo. Está claro que todo el mundo quiere estar en proyectos ambiciosos", dijo respecto de lo que aguarda de cara al futuro inmediato en el club zaragocista.

Porque Eugeni tiene madera de líder, de futbolista con galones si la plantilla es aspirante a lo máximo y no, como ahora, se ha de conformar con salvar el descenso con cierto decoro. "Me gusta sentirme importante, me gusta que dentro del campo los compañeros y el entrenador confíen en mí. Yo siempre intento sacar mi mejor versión, ayundando al máximo al equipo en cada momento", reconoció sin esconder su vocación dentro del grupo.