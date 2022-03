Jim: "La presión de estos meses atrás parece que nos la hemos quitado"

Juan Ignacio Martínez 'Jim', el entrenador del Real Zaragoza distinguió este jueves dos planos diferentes en la rueda de prensa previa al viaje del equipo a Cartagena, donde jugará el sábado a las 16.00 el partido de la 31ª jornada de liga: el deportivo y el anímico, todo muy alivado tras las cuatro victorias consecutivas que han sacado a los blanquillos de los problemas clasificatorios sufridos durante siete meses.

"Hay que ser ambiciosos, pero yo me repito y soy monótono. Nos quedan once partidos y no nos debemos confundir. Solo pensar en el próximo, nada más. Venimos de jugar finales por salir de la zona baja cada semana. El hecho de haber logrado esta dinámica tan positiva no nos puede llevar a relajarnos. Al contrario. Si jugamos como estamos entrenando, yo voy muy tranquilo a Cartagena", comenzó explicando el alicantino, que vuelve a la que fue su primera casa como profesional de los banquillos hace más de dos décadas.

Insistió Jim en su argumentación. "Como hagamos cálculos, te puedes pegar la leche. Nosotros hemos sido muy irregulares este año, mucho. Y para estar arriba, esta categoría te exige mantener una regularidad constante que no hemos tenido nunca. Esa es la verdad. Así que es mejor no equivocarnos. Vamos a ser positivos y seguir sumando. Pero nada más, porque dependemos de muchas variables para mejorar la clasificación. Hagamos solo lo nuestro, no las cuentas de la lechera", apostilló con claridad.

Jim introdujo un matiz de índole mental que puede ayudar a terminar la liga de manera agradable. "Veo a los jugadores bien. La presión de estos meses de estar abajo parece que nos la hemos quitado. Siempre digo que hay futbolistas muy buenos que con la camiseta del Real Zaragoza no rinden bien por la presión. Eso existe y lo sabemos. Con estos triunfos seguidos creo que vamos a jugar psicológicamente mejor. El estado emocional ha mejorado mucho", indicó.

Jim no quiso quedarse ahí en su mensaje al zaragocismo. "Hay que ser honestos, sinceros y mirarnos al espejo. Llevamos una muy buena dinámica de victorias en el último mes, pero no nos está dando para corregir el déficit tan grande que traíamos de antes durante toda la temporada. Ya llegará mayo y veremos dónde estamos. Ahora, solo Cartagena", añadió.

El Cartagena, un rival con alto grado de dificultad

Juan Ignacio hizo referencias a su rival de turno, un lugar muy querido para él por su pasado como albinegro y porque está a escasos kilómetros de su casa en Torrevieja (Alicante). "El Cartagena es un buen equipo, que ha ganado muchas veces esta temporada, sobre todo en casa. Ha hecho un porcentaje elevadísimo de sus puntos como local. Tienen un potencial ofensivo muy bueno que nos debe hacer jugar con la alerta permanente. Están en la pelea por la promoción y estamos en la fase en la que todo el mundo juega por algo. Habrá que competir muy bien para sumar", comenzó avisando al respecto de los murcianos.

El guiño al equipo de Cartagonova no podía faltar en un día como este. "Al Cartagena le tengo que agradecer mucho en mi carrera, fue el trampolín mío en su día. Están haciendo las cosas bien después de sufrir el año pasado mucho. Tiene muy buenos jugadores, diferenciales. Rubén Castro es algo de libro, con su edad y marcando goles todas las semanas. La afición achucha, disfruta, es un estadio bombonera. Va a ser difícil ganarles", continuó en su apartado de loas a los adversarios de este sábado.

A vueltas con las bajas en el medio campo

El entrenador zaragocista dejó algún dato sobre lo que aguarda en la recomposición del equipo en la lína media tras las importantes bajas que se dan en estos momentos en esa crucial franja de la pizarra táctica. "Salvo los ya sabidos Grau y Francho, que son bajas por distintos problemas, yo creo que los demás van a llegar todos bien para viajar este fin de semana. Bermejo tiene alguna molestia por un golpe, algo que se va a prevenir hasta el mismo viernes antes de partir hacia Cartagena, pero no parece nada serio", adelantó.

Y remató su tesis sin dejar nada concretado. "No tengo claro cómo recomponer el medio campo aún. Zapater y Vada son los más específicos para jugar por dentro (de volantes). Pero también está Bermejo, que durante los partidos ha venido jugando ahí también. Son posibilidades todavía por definir. Deberemos ser muy contundentes en la línea media, porque es ahí dónde se puede ganar este partido", remató.