"Puche metió gol, y yo me llevé un buen susto; he salvado la vida"

El fútbol y la vida. Miguel Puche y Juan Lanz. Dos chavales de 20 años. Puche, de Tarazona. Lanz, de Tudela. Los dos fueron compañeros de vestuario durante cuatro años, en edad infantil y cadete, en el Aluvión de Cascante, club de la Ribera de Navarra entonces filial del Athletic Club de Bilbao. A Puche lo firmó el Real Zaragoza en edad juvenil, conjunto al que hizo campeón de España en la División de Honor Juvenil. Lanz vino a Zaragoza a estudiar Ingeniería Industrial. Puche confirmó todo lo que atesora y dio la victoria al Real Zaragoza ante el Fuenlabrada el pasado viernes en una Romareda entregada. Menos de 48 horas después, Lanz estuvo al borde de la muerte al golpearse la cabeza contra el suelo en el partido El Gancho-Tauste de Regional Preferente en el campo Nuevo Ranillas. Dos días después, lo cuenta el propio Lanz. "Puche metió gol, y yo me llevé un buen susto. Afortunadamente, he salvado la vida", se arrancó Juan Lanz, aliviado después del incidente que conmocionó el fútbol regional el pasado domingo.

Ya visiblemente sonriente tras el sobresalto, Juan Lanz cuenta en primera persona la jugada. Narra hasta que perdió la consciencia, claro… "Fue una entrada de un rival. En la caída, me golpeé con el suelo y perdí la consciencia unos minutos. Cuando me desperté, comenzaron las convulsiones. El último recuerdo que tengo es que me intentaban sacar la lengua. No recuerdo nada más. Ni cuando llegó la ambulancia ni nada. Me sedaron por dos veces, pues con la primera no bastó. Desperté en el hospital. Allí estaban mis padres, Nanés (José Andrés) y Coro; uno de los entrenadores, Jordi Calleghan; y los compañeros José María del Barrio, Alejandro Ardid e Iván Campos", apuntó el futbolista.

"En el hospital me hicieron varias pruebas. Voy a tener que estar medicado un tiempo. Ahora ya no hay riesgo vital, pero el susto fue tremendo. Cuando lo considere el neurólogo, me quitarán la medicación", continuó Lanz, muy feliz, aunque no pueda jugar al fútbol en un tiempo. Muy feliz y muy agradecido. "Puche tuvo el detalle de escribirme para interesarse por mi estado. Es muy buena gente y un gran jugador. Además, muchísima gente me ha dado ánimo en este momento tan duro. Quiero destacar aquí al equipo rival, el Tauste. Igual a su entrenador que a los jugadores, a todos. Y a otros equipos que han preguntado por mí. Por supuesto, a El Gancho, mi club, que se ha volcado. Al entrenador, Héctor. Al coordinador, Dani Orte. A toda la gente de El Gancho", reiteró hasta la saciedad Juan Lanz.

Tras el momento de angustia, Juan Lanz, unía su vida al fútbol y evocaba todo lo bueno que le ha dado el deporte. "Yo soy de Tudela. Comencé a jugar en el Tudelano. Me fichó el Aluvión de Cascante, que, como le decía, era filial del Athletic Club de Bilbao. Allí jugué en infantiles y cadetes. Regresé al Tudelano en juveniles, pero lo dejé al venirme a Zaragoza a estudiar Ingeniería Industrial desde los jesuitas de Tudela, el colegio de San Francisco Javier. Volví a jugar, pero a fútbol-7, en este caso. Jugaba con los amigos en Los Galácticos. Y aquí, un compañero, Héctor Maqueda, me dijo de fichar por El Gancho de Regional Preferente. Vine tarde a la pretemporada para el verano, pero me ficharon. Juego de extremo izquierdo, aunque también puedo hacerlo en la derecha, pues le pego con las dos piernas. Me encanta el fútbol, por eso juego. Y el fútbol tiene estas cosas. El viernes, mi amigo Puche metió el gol de la victoria en La Romareda, y yo, dos días después, me llevé este susto...", consideró, para terminar con un brindis. "El domingo se suspendió el partido después del golpetazo que me di. Los compañeros no podían jugar... Hoy -por ayer- no entreno, pero les llevo estas pastas a mis compañeros y a la gente de El Gancho para celebrar que estamos todos vivos", concluyó Juan Lanz.