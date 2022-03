El lado más personal de Puche, jugador del Real Zaragoza, a través de Instagram: de su familia al amor a su Tarazona natal

Uno de los nombres propios del último partido disputado en La Romareda es el de Miguel Puche. Gracias a su gol ante el Fuenlabrada, el jugador ha devuelto la ilusión al zaragocismo junto a otros jóvenes jugadores del club del león que forman parte de la misma generación como Francés, Francho y Azón, quien también contribuyó con otro tanto el pasado viernes. “Casi me he puesto a llorar cuando he ido a celebrar el gol con la grada. Me ha salido la emoción de tantos años entrenando”, confesaba emocionado Puche tras el encuentro. Y no es para menos, ya que el Real Zaragoza no enlazaba cuatro triunfos seguidos desde 2018.

Sus descubridores destacan su inteligencia y polivalencia -puede actuar en ambas bandas, como interior, como mediapunta e incluso como referente. El turiasonense, de 21 años de edad, que comenzó a jugar a cierto nivel con el Tudelano, destacó pronto por su “gen competitivo”. “A pesar de su juventud, era agresivo y fuerte. Sabíamos que iba para futbolista porque reunía muchas condiciones”, confiesa Víctor Bravo, actual entrenador del Teruel, con quien coincidió durante dos temporadas.

Puche es un brillante estudiante de la carrera de Psicología y sus compañeros destacan su capacidad para hacer grupo a pesar de su timidez.

Con el fin de conocer un poco más su lado más personal, nos asomamos a su perfil de Instagram, tal y como hemos hecho semanas atrás con los fichajes del mercado de invierno del Real Zaragoza (Jaume Grau, Sabin Merino y Eugeni Valderrama) y, de paso, comprobar cuántos seguidores tiene o qué tipo de publicaciones les gusta compartir.

Así es el Puche más personal, a través de su Instagram

El centrocampista del Real Zaragoza cuenta con 3.733 seguidores en Instagram (@mpg21), donde se muestra bastante activo y entre fotografías de entrenamientos, jugadas y celebraciones de goles junto al resto de miembros del equipo se cuelan algunas más personales, como la primera fotografía que compartió en esta red social allá por 2014. En ella aparece una tierna imagen de un jovencísimo Puche junto a Mickey Mouse en un viaje a Disneyland París.

Tras esta le han seguido instantáneas junto a su hermana y otros familiares, así como de su perro, al que confiesa un profundo amor. Tampoco faltan fotografías de escapadas a lo largo de estos años a diferentes destinos ni de su Tarazona natal, a la que en uno de los post le dedicó un: “Qué bonita eres”.