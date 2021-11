Nieto: "Hemos pasado unas semanas malas, pero ahora hay que mirar arriba"

Carlos Nieto, lateral izquierdo del Real Zaragoza, trasladó este miércoles el sentir del vestuario después de dos días de fiesta en la plantilla. El canterano, veterano a sus 25 años en la plantilla zaragocista, definió desde su punto de vista cómo afronta el grupo el difícil viaje a Las Palmas, donde jugarán el duelo de la 16 jornada este sábado a las 20.30, hora peninsular.

"El equipo está muy bien después de estas dos victorias. Eran necesarias, está claro. La racha de empates fue muy larga y eso es algo que te puede hacer dudar, porque no ves resultados. Por eso, estos triunfos vienen a refrendar el trabajo que estamos haciendo. Esta es la línea a seguir", comenzó contando Nieto con alivio.

El colectivo de jugadores del Real Zaragoza, escarmentados en buena parte del grupo del duro año pasado, quiere ir paso a paso, sin estridencias, a la hora de administrar la alegría generada por los dos triunfos consecutivos logrados en 72 horas ante el Burgos (0-1) y el Sporting de Gijón (2-0). "Debemos de ser ambiciosos en el objetivo. Pero también es verdad que no hay que perder de vista de dónde venimos. Han sido unas semanas malas las que hemos pasado con tantos empates, algo que nos impedía salir de abajo en la clasificación, llegando a estar incluso en los puestos de descenso. Con esta realidad, con humildad, hay que empezar a mirar hacia arriba", subrayó Nieto, siguiendo el discurso del capitán Zapater en la entrevista que concedió este martes a HERALDO DE ARAGÓN.

El ambiente del vestuario, antes de esta reacción súbita del Real Zaragoza, lo define así el defensor aragonés: "Hubiera sido lógico que, al no llegar los resultados, al final hubiese habido dudas, por más que el equipo reflejaba en los partidos que se hacían cosas bien. De no llegar estas dos victorias, lo lógico era la llegada de esas dudas. Pero el equipo siempre ha ido con ambición a los partidos, convencido de que iba a salir de esta. El día de Burgos, donde igual no jugamos un partido brillante, al final se decantó a favor por una jugada. Hay que estar tranquilo cuando, a veces, las cosas no salen como quieres", admitió Nieto.

Las Palmas, las bajas y las revoluciones de Jim

En Las Palmas, Juan Ignacio Martínez 'Jim', el entrenador zaragocista, contará con las bajas obligadas de los sancionados Petrovic y Nano (vieron la quinta amarilla ante el Sporting) y de los internacionales Francés, Francho (ambos con España sub-21) y Yanis (con Panamá). Esto, dado que ocurre en una fase de la liga en la que el técnico está revolucionando los onces iniciales de partido en partido con numerosos cambios, esta vez tiende a pasar más desapercibido. Así lo analiza Nieto: "Las temporadas son largas y se dan circunstancias de todo tipo, con lesiones, sanciones... Esta jornada la afrontamos con una serie de bajas, se juntan varias cosas que van a obligar a cambiar el once inicial por fuerza. Si la gente que va entrando lo hace bien crea un grupo cada vez más fuerte. Y eso es lo que nos toca en Las Palmas".

El rival canario, empatado en la 3ª posición en la tabla con sus vecinos de Tenerife, es una de las sensaciones de lo que va de curso, con una delantera temible y una generación de fútbol que, sobre todo en su estadio de Gran Canaria, golea con facilidad y supera con hábito a los visitantes. "Las Palmas siempre es un campo díficil, el viaje suele ser un hándicap. Pero también hemos sacado allí resultados buenos estos años. Esta vez ellos están muy fuertes, con un gran inicio de temporada, pero habrá que tratar de estar a la altura", admitió Nieto.

Por último, en lateral, que ha perdido mucha presencia en el equipo respecto de las dos últimas temporadas, no da muestras de desencanto por ello. "Este año no soy titular siempre, pero estamos jugando todos a menudo. Creo que es algo importante para un equipo que tiene ambición y que quiere pelear por todo. Al final, con solo 11 jugadores, no vas a ningún lado. Así, cada futbolista que entra en el equipo, tiene que hacerlo con la máxima motivación posible. Esto es muy importante", remató con talante positivo.