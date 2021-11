Zapater: "Nos va afectando el miedo a no cumplir las expectativas"

Con el gol de Brugué aún en la mente, Alberto Zapater concedió ayer una entrevista al programa Club de Fútbol de Teledeporte (RTVE). Allí habló el capitán del discurrir del Real Zaragoza en este curso liguero, de empates y más empates. Del primero que habló fue del último, del resultante del partido ante el Mirandés (1-1). Además, y esto es lo más importante, de la necesidad de una reacción tras el golpe sufrido. "Aunque nos haya pasado bastantes veces, se siente y se sufre. La verdad es que en estos años de mi segunda etapa en el Real Zaragoza, me ha pasado bastantes veces; pero es fútbol. Lo de que toca es levantarse, es verdad, igual que lo de la revancha. Y esta semana aún más porque tenemos un partido en nada en Burgos. Necesitamos ganar. En casa no lo hemos hecho aún", recordó Zapater.

El ejeano habló también de la suerte. De la mala suerte, en este caso. Y de la necesidad de remontar. "Comenzamos la temporada con las ilusiones renovadas de poder dar alegrías, de poder asomarte a la parte de arriba sabiendo de donde venimos, del año que pasamos el año anterior. Ha habido muchos partidos que hemos merecido más. No nos ha entrado la pelotita. Ahora estamos en una situación en la que hay que salir de abajo, que es lo primero", subrayó.

La palabra ganar, casi desconocida por el Real Zaragoza en el actual curso, apareció de inmediato. "Cuando hablamos de dinámicas o de estados de ánimo, somos personas porque sabemos la profesión que tenemos, la presión que soportamos. La felicidad de mucha gente depende de nosotros. Se nos exige ganar. Esa palabra está ahí. Lo que pasó ayer -por el domingo- igual es el reflejo de la adversidad. En Gerona también se nos escapó al final. Si ganamos dos partidos seguidos y cogemos una buena dinámica... Sabemos que somos un equipo que compite bien. Es un equipo difícil de que se nos gane, pero en estos momentos estamos en una situación que necesitamos ganar, porque de uno en uno no vamos a salir de abajo y ahora necesitamos desengancharnos de la parte de abajo», anheló.

Zapater escrutó la competencia del equipo del león en las dos áreas. "Lo que marca la diferencia son las áreas. Nos está costando hacer gol. Somos un equipo que intenta jugar, que juega bien; pero nos cuesta hacer gol. Y eso tiene que ser una cosa de todos, no solo de la gente de arriba. Atrás solemos ganar los duelos, pero el gol de ayer es un córner, como muchos que ocurren en Segunda División, en estrategia. En el vestuario se nos quedó la cara de que habíamos perdido el partido, porque lo teníamos ganado", reflexionó.

Sincero y claro, Alberto Zapater consideró todo lo desarrollado en el actual curso y el desenlace del partido de ayer. "El año pasado eran otras circunstancias cuando el nuevo míster vino. Este año creo que el equipo ha transmitido otras cosas desde el principio de la temporada, sobre todo los primeros partidos. Estos partidos ya no. Nos va afectando ese miedo a no cumplir con las expectativas, a que el equipo no gana, a que no te gusta verte en la clasificación donde estás", consideró, para acabar desmenuzando el careo ante los burgaleses. "Nos pusimos por delante. También nos pusimos por delante en Alcorcón y en Gerona. En los demás, siempre hemos estado a remolque. Creo que en los primeros minutos estuvimos bastante bien, controlando el partido. Nos generaron en los últimos minutos. Por milímetros no nos hicieron gol antes, en la última jugada del primer tiempo. En la segunda mitad, el equipo salió bien, apretando arriba. Pero, poco a poco, nos metimos atrás, nos refugiamos. El rival también hizo más porque tenía que remontar, asumiendo riesgos. En los últimos minutos del segundo tiempo sufrimos y ellos seguramente merecieron ese gol, que fue a balón parado", narró.

"Estoy bastante de bajón. Es verdad que todos los días sale el sol, pero mañana ya hay que desconectar. Los empates son buenos si, por ejemplo, hubiéramos ganado dos de los empates en casa. Seguro que estaríamos en una situación muy buena, para optar al ‘play off’ incluso. Y ahora estamos abajo. Y es más difícil jugar cuando estás abajo que cuando estás arriba", concluyó.