Un año con Francho Serrano

Ayer hizo un año del estreno de Francho Serrano con la camiseta del primer equipo del Real Zaragoza. Debutó un 1 de noviembre de 2020 frente al Mallorca (0-0), en uno de los escasos partidos en que la suerte acompañó al conjunto aragonés en la etapa de Rubén Baraja en el banquillo. Doce meses, exactamente doce meses después, el centrocampista analizó este año en la élite. "Siento alegría. Fue un día extraño porque no pensaba que fuese a jugar. Cuando me enteré cuando el míster dio la alineación, en este caso fue Baraja, me empecé a poner nervioso. Por suerte, el partido fue bien, no tan bien el resultado. Estoy muy contento de poder seguir disputando muchos partidos con el Zaragoza", señaló en la tarde de ayer.

Aún aguantaría dos partidos más en el banquillo Rubén Baraja. En el primero de ellos, el Real Zaragoza empataría con el Girona (2-2), con dos goles de Juanjo Narváez en el tiempo añadido. En el siguiente, el técnico cesaría tras caer en Tenerife (1-0). Eso sí, en el Heliodoro Rodríguez el Zaragoza enseñaría su nueva y juvenil columna vertebral: Francés como central, Francho como mediocentro e Iván Azón como ariete. Hasta 32 partidos ligueros disputó Francho Serrano en el pasado ejercicio, para un total de 2.394 minutos.

Iván Martínez, sucesor de Baraja en el banquillo, continuó apostando por Francho, dándole una confianza absoluta al timón del equipo. Pese a los resultados, a Iván Martínez nadie le podrá negar jamás haber consolidado en el equipo a los tres chavales, uno de los principales activos del club en la actualidad.

Francho también contó para Juan Ignacio Martínez, sustituto de Iván, aportando sensiblemente a la milagrosa salvación del equipo. Ahora, en la delicada situación en que se ha instalado el Real Zaragoza, Francho Serrano continúa siendo fundamental. "Tengo que pensar en dar pasos adelante. Tengo que seguir mejorando y aprendiendo para poder aportar al equipo lo máximo, para salir de la situación en que estamos actualmente", dijo ayer.

Iniciado en las filas del Oliver Urrutia, Francho Serrano ingresó en el Real Zaragoza en edad alevín. En el equipo del león se ha hecho como futbolista. Francho es fruto de la apuesta por la cantera del conjunto aragonés, un equipo que él siente profundamente. "Se me sigue poniendo la piel de gallina cuando salgo al campo y escucho a la grada cantar y corear el himno, las alineaciones. Solo tengo palabras de agradecimiento. Era una sueño jugar con el Real Zaragoza. Mucho más, con público, con nuestra gente", confesó.

Francho se está haciendo un lugar, un nombre en el Real Zaragoza. No obstante, él sigue con los pies en el suelo. "Sigo siendo un chico normal, aunque la gente ya te conoce. Cuando vas a sitios, la gente te conoce. Por suerte, siento que la gente me quiere, y eso ayuda mucho", añadió.

Su deseo es permanecer en La Romareda, aunque Francho desea un Zaragoza entre los mejores del fútbol español. "Debuté hace un año y estoy ya cerca de los 50 partidos. Mi meta es muchísimos más. Que sean 100, 150 y muchos más. Y estar con el Zaragoza en Primera División", reiteró el centrocampista.

En cuanto a su mejor recuerdo, tuvo forma de gol. "Me quedo con mi primer gol, contra el Castellón, que sirvió para conseguir la victoria y acabar con la temporada pasada, que fue un tanto agónica para todos", concluyó.