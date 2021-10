Jim: "Estoy fastidiado, lo hemos tenido muy cerca"

A la novena y con todo a favor, tampoco. El Real Zaragoza acumula empates con una frecuencia que, además de curiosa, se torna peligrosa, muy peligrosa. Mucho más relevante y alarmante que la retahíla de igualadas es el hecho de haber atrapado una única victoria en las 13 primeras jornadas de la competición en Segunda División. Ayer pudo haber llegado el segundo triunfo, pero lo impidió el gol de Brugué en el minuto 95. La consecuencia de la racha la sintetiza numéricamente la decimonovena posición en que habita en la tabla clasificatoria. Juan Ignacio Martínez plasmaba en su comparecencia toda esta acumulación de datos negativos. “Su gol ha llegado en la última jugada del partido. No hemos tenido suerte. Nosotros habíamos tenido opciones claras antes y no sentenciamos. Al final, se ha concedido un córner, ha habido mala suerte, no hemos despejado y ha llegado su gol”, se lamentó el técnico.

Jim subrayó la mala fortuna que había padecido su equipo, un hecho que afectó emocionalmente al vestuario, como el propio entrenador confesó. “Estoy fastidiado, lo hemos tenido muy cerca. Lo hemos tenido todo a favor. Metimos el gol pronto, y con toda la energía de La Romareda... La verdad es que el equipo se ha quedado con cara de tonto, pero tenemos que ser fríos a la hora de hacer el análisis. La reflexión no sería igual ahora que mañana”, consideró.

Juan Ignacio Martínez también explicó los motivos de algunas sustituciones realizadas. “Hemos tenido que hacer cambios a causa de las molestias que sufrían algunos jugadores. Por ejemplo, Fran Gámez tenía grastroenteritis”, detalló, para luego continuar con la letanía de lamentos. “Es otro empate y pueden llegar otra vez las dudas en el equipo. Veíamos todo muy cerca”, reiteró.

También hubo palabras de elogio para el Mirandés, aunque no obvió el minuto en que lograron la igualada. “Es un equipo muy ofensivo. Merecido o no, se llevan un punto. Eso sí, no ha habido tanta pérdida de tiempo como para descontar siete minutos”, subrayó, para dar una arenga final. “Anímicamente, estamos fastidiados. Pero tenemos que levantarnos y no queda otra que levantarnos, porque hoy lo hemos tenido muy cerca. La racha es que no perdimos, ni ganamos; pero en los dos últimos partidos lo hemos tenido muy cerca”, concluyó Juan Ignacio Martínez.