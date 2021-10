El Real Zaragoza y el reto de cómo ganar

Tal y como le ha sucedido en pasados tiempos aún recientes, el Real Zaragoza vuelve a tener un rival en sí mismo antes que en el conjunto de enfrente, en sus limitaciones, en esa falta de pericia ante la puerta contraria que esta temporada le ha impedido ganar cuando debía y que le ha hecho firmar una serie de empates considerablemente alargada, solo igualada por el Oviedo y, en todo caso, ‘rara avis’ en Europa: seis tablas consecutivas. Cuando se toman en consideración los diez encuentros disputados hasta aquí por el equipo de Juan Ignacio Martínez, el dato aún resulta más llamativo. En siete ocasiones, el Real Zaragoza ha establecido igualdades. Son muchas tablas. Muchas tardes de no saber ganar ni perder. De estar a medio camino, en una tibieza que tiene sus efectos.

De este actual estado de las cosas quiere salir cuanto antes Juan Ignacio Martínez, Jim, que ya trató de armar con poderosos argumentos de victoria a su equipo ante el Málaga, un rival ciertamente consistente al que llegó a dominar en algunas fases en La Rosaleda. Ahora, Jim quiere moverse en parecidos términos, ante la Ponferradina, que ha devenido en el conjunto revelación del tramo inicial de la temporada. El técnico alicantino piensa en el triunfo, en la suma de tres puntos en el estadio de La Romareda, donde la escuadra aragonesa todavía no conoce la victoria en la presente campaña. Se trata de un ejercicio de superación, de ruptura de barreras, de soltar las cadenas que lo atan al empate y que, poco a poco, lo sojuzgan; es decir, lo empujan hacia puestos bajos de la tabla. Esta es la preocupación principal de Jim.

No puede decirse, evidentemente, que el veterano y curtido entrenador de la plantilla aragonesa no aprecie la entidad de la Ponferradina, porque eso, simplemente, no es cierto. Pero su problema nuclear se halla en otro lugar, en encontrar el camino de la victoria, una fórmula que le permita traducir en goles las fases de juego notable que suele presentar. "Algo estamos haciendo mal", ha dicho el técnico en las últimas horas en relación a la acusada separación entre la suerte del gol y sus jugadores. Algo quiere mover o remover en su escuadra.

Jim recupera a Nano Mesa y a Francho Serrano para sus planes, después de superar ambos las molestias físicas que les impidieron entrar en la convocatoria del pasado encuentro. Se amplían, por tanto, las posibilidades tácticas para el entrenador, en función del perfil que quiera dar a su fútbol, sobre todo a la hora de abordar las ofensivas. Por lo demás, no se esperan revoluciones en la alineación.

Mientras tanto, la Ponferradina se presenta en La Romareda con el aire propio del equipo que ha sorprendido a las previsiones de la mayoría. Puede afirmarse que constituye la revelación del inicio de la campaña. Desde su estatus modesto, se ha movido desde el origen en la zona más alta de la tabla, en puestos de ascenso o de promoción. Han conocido de sus capacidades, porque han hincado la rodilla, conjuntos poderosos como el Éibar, al que venció en Ipurúa, el Almería o el Málaga, al que llegó a endosar cuatro goles. Parte de este éxito pasa por su entrenador, por Jon Pérez Bolo, que ha sabido ensamblar con rapidez a un buen número de futbolistas recién aterrizados en su plantilla. El club del Bierzo acometió este verano un proceso de renovación, con catorce fichajes. Otro nombre propio de este discurrir es Yuri, incombustible delantero de la Ponferradina a sus casi cuarenta años. No obstante, en las últimas semanas tampoco ha encontrado el triunfo.