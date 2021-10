Jim: "Esto no trata de merecimientos, sino de marcar gol"

Juan Ignacio Martínez vuelve a transmitir su convencimiento de que el equipo remontará el vuelo en el momento en el que el gol, el clavo en las ruedas del equipo, se instaure con cierta normalidad en los partidos del Real Zaragoza. No dobla su discurso el técnico, agarrado a su trabajo y método, a un juego con el que está satisfecho y al crecimiento defensivo de las últimas jornadas. Como suele decir, la botella sigue estando medio llena. “Después del partido estás afectado porque si me diera todo igual no sería persona. Era un día muy especial, por ser el Pilar, el recibimiento de la afición, ese penalti en el 85. Visto el partido creo que a los puntos merecimos la victoria, pero esto no se trata de merecimientos sino de marcar gol y ya tenemos toda nuestra energía depositada en traernos los tres puntos de Málaga. Acaba el partido y termina el duelo” , indicó el técnico en las horas previas a viajar a Málaga, donde el Real Zaragoza acomete el sábado (20.00) la décima jornada del campeonato de Segunda División.

El técnico confía en recuperar a tiempo a Francho, según desveló Jim, aunque es más complicado que Nano Mesa, con una herida incisocontusa en el pie, pueda viajar a tierras andaluzas a un partido en el que espera que, por fin, afine la puntería. “Somos conscientes de todo. Un familiar me decía siempre que el fútbol entiende de palos adentro o palos fuera y, si el balón pega en el poste y entra todo se ve de otra manera, pero, si va fuera, el decorado cambia .Nos preocuparía mucho que no llegáramos arriba. Hay que reconocer que la pasada temporada muchas veces ganábamos y no sabíamos por qué. Éramos un equipo muy compacto que buscaba ese gol para cerrar el partido. Son cosas del fútbol. El fútbol tiene esa grandeza, en la que ganan equipos humildes a grandes”, indicó el técnico, quien resalta la mejora defensiva del Real Zaragoza en las últimas jornadas. “Si no, estaríamos en una situación caótica. Hace dos semanas, nos faltaba gol, encajábamos y el rival siempre se adelantaba. Ojalá se pueda mantener esa línea atrás y materializar nuestras ocasiones para poder sumar de tres en tres, que es el objetivo de todos”, analizó Jim, ocupado únicamente por el partido contra el Málaga, mucho más allá de futuras dinámicas. “Yo solo quiero hablar del ya. No puedo vender humo. Mi estado de ánimo se muestra tal y como soy, y por eso tengo toda la energía centrada en el Málaga. Para eso nos preparamos, con entrenamientos muy tácticos, estudiando al rival, y reforzando nuestras cualidades positivas".

De rival, destaca su desparpajo, electricidad y ánimo ofensivo. Avecina el técnico un partido abierto, quizá de intercambio de goles entre una y otra escuadra. “Es un equipo muy vertical, con chavales muy veloces, y mucha ida y vuelta. Tienen un estilo parecido al Mirandés del año pasado por las características su técnico -José Alberto López, entrenador entonces de los burgaleses-. Tienen motivaciones extra, los partidos en casa los han sacado adelante. Nuestra motivación es ganar, que nos hace falta a todos”, indicó Juan Ignacio Martínez.

El entrenador del Real Zaragoza no es optimista con la presencia de Nano Mesa en Málaga, donde recupera a Francés y está pendiente del regreso de Yanis de su compromiso internacional con Panamá: “Nano es el que más retrasado va en la recuperación y Francho ha hecho un entrenamiento específico. Francés ha venido con el cansancio, pero ha entrenado la primera parte con nosotros. Yanis no podrá estar porque ha jugado de madrugada el último encuentro”, apuntó.