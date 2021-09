El juvenil ‘Sanse’ de toda la vida es el novedoso rival del Real Zaragoza

Vestido burocráticamente de Real Sociedad B, quien juega hoy en La Romareda ante el Real Zaragoza es el viejo ‘Sanse’, el filial realista que siempre se llamó San Sebastián y que entre la afición blanquiazul siempre se ha apocopado para nombrarlo. Pese a que a principios de los años 90 del siglo pasado La Liga y la Federación obligaron a los equipos de Primera a cambiar los nombres de sus filiales y asemejarlos al de su matriz (aquí el Aragón también fue durante un tiempo el Real Zaragoza B), en San Sebastián siempre mantuvieron el cariñoso apelativo de ‘Sanse’ para su B, su equipo promesas, el mascarón de proa de la cantera de Zubieta, siempre tan prolífica de jugadores que llegaron a la élite.

El ‘Sanse’ no va a debutar en La Romareda. No. En el vetusto estadio municipal zaragozano ha jugado este equipo unas cuantas veces allá por los años 80 y los referidos 90, pero siempre ante el actual RZD Aragón, el filial zaragocista, su homólogo, cuando ambos eran clásicos de uno de los grupos de la Segunda B. Sí que será, naturalmente, la primera vez que se enfrente al primer equipo aragonés. Hoy, los cachorros donostiarras estrenan papel de profesionales en este feudo histórico. Pero, en puridad, no son casi ninguno de ellos profesionales todavía. Son aspirantes a ello, canteranos de corta edad, de poca trayectoria aún, en la mayoría de los casos.

El más veterano es Luca Sangalli, uno de los hermanos (no confundir con Marco, extremo del Oviedo), que tiene 26 años. Una rareza. La mayoría de sus futbolistas tienen 21: Aldasoro, el aragonés Roberto López, Blasco (francés, de Bayona, pese a su apellido), Cristo Romero, Djouahra (otro galo), Olasagasti, Lobete, Martón, Garrido, Zoilo, Kortajarena y Aguirre.

Los hay más jóvenes. Con 18 andan Marín y su estrella, el delantero centro navarro Karrikaburu (de Elizondo, como el central Pacheco). Tienen 19 años Valera, Ander Martín, Turrientes y Peru Rodríguez. Y han cumplido los 20 el portero Ayesa, González de Zárate, el eslovaco Pokorny, Magunacelaya y el referido Pacheco. Por encima de la media, con 22 años, están Ezkurdia y Sola. Y con 23, casi fuera de generación, asoma Aranbarri. Y en edad ‘madura’ se halla Alkain, con 24, compartiendo quinta con otro portero, Zubiaurre.

El ascenso desde la Segunda B el pasado mes de junio favoreció que algunos jugadores realistas que ya debutaron en Primera División con la Real grande en la temporada pasada hayan regresado al filial para seguir teniendo muchos más minutos de los que tendrían con Imanol Alguacil en la élite. El entrenador del B, el mítico Xabi Alonso (ayudado por su hermano, Mikel), los trata con certa preferencia. Es el caso del zaragozano Roberto López, internacional español sub-21, que ejerce de capitán con el ‘10’ a la espalda. También el lateral Sola. O el citado Sangalli.

Sin ir más lejos, el pasado jueves, en el estreno europeo de la Real Sociedad ante el PSV Eindhoven, jugaron en Holanda Cristo Romero y Pacheco en la segunda parte. Y ocuparon el banquillo Ayesa, Navarro, Turrientes y Lobete. El concepto de cantera está más acentuado si cabe este año en el club de Anoeta por la cercanía de categorías. Es algo natural.

Si el Real Zaragoza jugó hace 14 días ante un Alcorcón en el que siete de sus once titulares pasaban de los 33 años, hoy toca el revés de esa moneda. El rival es un grupo con aspecto juvenil, con granos de acné en la frente, lleno de descaro y hambre por triunfar.

Habrá que quedarse con la hoja de alineaciones. En su día, con el ‘Sanse’ de Segunda B, por aquí pasaron los Bakero, Begiristain, Elduayen, Mujika, Dadíe, Lasa... de los de hoy, alguno será importante en un futuro no lejano. Seguro.