Ander Herrera: "Comprar el Real Zaragoza son palabras mayores, pero ojalá pueda aportar mi granito de arena"

Ander Herrera fue uno de los protagonistas de 'El Larguero' tras su gran actuación en los primeros partidos de la temporada. El jugador español se ha convertido en un fijo para Pochettino gracias a sus 4 goles y 2 asistencias en estos partidos iniciales.

Este viernes, el jugador vasco charló en 'El Larguero' de la Cadena Ser junto a Manu Carreño y Álvaro Benito sobre cómo está siendo esta temporada con el PSG y con Lionel Messi, y se pronunció también sobre la compra del Real Zaragoza.

Al lado de los mejores

Preguntado sobre Messi y Neymar y su lenguaje futbolístico, Herrera aseguró ver que "disfrutan entre ellos", así como el resto del equipo con su juego. "Aunque a veces en el entrenamiento quizás no nos la pasen, yo disfrutó mucho viéndolos combinar, viéndolos jugar y viéndolos divertirse", contó entre risas. Este jueves fue la primera vez que compartían campo los tres. Herrera lamentó no haber podido ganar, pero prefirió quedarse con la parte positiva del encuentro. "Creo que hicimos buenos minutos y tuvimos buenas ocasiones. Para ser el primer día, súper optimistas y súper esperanzados porque tenemos un equipazo y no solo ellos tres... Sería injusto no mencionar a otros jugadores", añadió.

Sobre su futuro dentro y fuera del terreno de juego, el exjugador zaragocista confesó que quiere seguir vinculado a este deporte. Descartó hacerlo como "entrenador", al reconocer que se trata de una función "muy poco agradecida". Sin embargo, no descarta en algún momento llegar a ser miembro directivo de un club.

Sobre Pochettino, el jugador afirmó tener una relación "muy fluida" con él. "Los dos hemos disfrutado de Marcelo Bielsa en momentos diferentes de nuestra carrera y forma parte de nuestas conversaciones. Los entrenadores se podrán equivocar o no pero a mí me gusta los que son sinceros y van de cara y Mauricio es uno de ellos", dijo en declaraciones a la 'Cadena Ser'.

Sobre la incorporación de Sergio Ramos al equipo, vistiendo la camiseta del PSG, Herrera adelantó creer que está con "unas ganas locas de jugar" y lo definió como un "líder" y un "ganador" que ha jugado el 99% de los partidos de su carrera. "Lo veo feliz, lo veo bien, lo veo optimista... Cuando no puede estar en el campo está en el gimnasio. Es un auténtico animal y estoy seguro de que con su capacidad de superación y las ganas que tiene muy prontito va a estar con nosotros, y seguro que cuando vuelve es para no salir más del equipo", sostuvo el jugador.

Antes de despedir el programa, Herrera tuvo que pronunciarse también sobre la situación del Real Zaragoza, después de que el presentador bromeará con él al final de la entrevista y le instara a decir si iba a comprar el club o no. "Dile a Toño si vas a comprar el Zaragoza o no", le espetó Carreño.

"No lo despidas aún, que tiene una ciudad pendiente de saber si compra, no compra... Máximo accionista, va a jugar en el PSG, ¿va a ser accionista del Zaragoza?, ¿lo va a comprar? Ha dicho director deportivo... ¿Va a combinar funciones o qué va a hacer?", insistía el colaborador de 'El Laguero' Toño García.

"Toño, comprar el club son palabras mayores. Yo ojalá pueda entrar... ojalá pueda aportar mi granito de arena y convertirme en accionista del club. Que estamos en conversaciones para ello... pero comprar el club, hay que matizar un poco lo que se dice porque eso son palabras mayores. Pero echar una mano, sí", señaló Herrera. Y el colaborador de la Cadena Ser apuró los últimos minutos para intentar sonsacarle alguna información añadida al jugador:

- "Pero, ¿accionista importante?", le insistió antes de que Carreño despidiera al entrevistado.

- "Bueno, accionista", zanjó Ander Herrera.