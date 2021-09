Público, árbitros, manos, VAR, tiempo de aumento... Jim observa otro fútbol distinto

Después de cinco jornadas de liga transcurridas desde que el torneo 21-22 se inició el 13 de agosto en España, a muchos observadores y protagonistas del día a día del fútbol profesional les surge la sensación de que algo ha cambiado en los partidos de Primera y Segunda en la liga española. Son matices importantes, algunos obvios, como el del regreso del público a unas gradas que durante año y medio estuvieron vacías producto de la pandemia mundial de covid-19, y otros que están en proceso de consolidar unas rutinas diferentes.

Son los referentes a los arbitrajes, tanto sobre el césped como desde el VAR (videoarbitraje), con esas normas ligeramente modificadas durante el verano por el colectivo de los árbitros y que, como es habitual hace una década y media, se comunica a los clubes e implicados diversos través de circulares en épocas veraniegas. Ha habido años que esos detalles novedosos se han dejado notar más y de modo más rotundo. Otros, por el contrario, pasaron más desapercibidos. Son los relativos a los castigos de las manos, de los penaltis, de las tarjetas amarillas o rojas, del fuera de juego, de los tiempos de aumento en cada partido, de cómo administrar las habituales pérdidas de tiempo... En definitiva, las polémicas ancestrales que van mutando con el paso del tiempo pero a las que, de modo rotunto, jamás nadie ha logrado reglamentar para evitar discusiones de hondura. Es la gracia del fútbol, probablemente.

En mitad de septiembre de 2021, el entrenador de Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez 'Jim', habló sobre este asunto, que no es poca cosa de cara a la temporada que acaba de iniciarse. Después de año y medio de fútbol de mentira, cibernético, sin gente en las gradas, solo televisado, con toda la presión y el ambiente perdidos, Jim observa que la trama de los choques de competición tiene diferencias que van a generar conclusiones diferentes allá por mayo.

El alicantino, en su rueda de prensa previa al partido contra la Real Sociedad B de la 6ª jornada, afirmó haber visto ya tres cambios muy sustanciales en el desarrollo de los partidos precedentes. "Uno, que hay público. Dos, que en los árbitros ha habido un cambio de talante total. El año pasado se pitaban una cantidad enorme de penaltis, por manos y por otras cosas, a través del VAR. Y tres, importante, el asunto de las pérdidas de tiempo", indicó Jim antes de abundar en sus previsiones.

"Han cambiado ciertas normas, son distintas algunas dinámicas en cada partido. Y esto hace que los partidos sean diferentes a los de los últimos tiempos. Por ejemplo, marcar primero ya no es tan importante. Sí que te da ventaja, si lo consigues. Pero no es tan definitivo como hasta la temporada pasada, no tienes la victoria tan asegurada, por la cantidad de circunstancias que he enumerado", expuso Juan Ignacio.

El técnico, de la vieja escuela, considera que la presencia de la afición en las tribunas añade un valor añadido que el Real Zaragoza ha de saber aprovechar. Ha de erradicar los partidos fríos, en soledad, con el agua al cuello del descenso, donde ganar era una labor de sufrimiento inmenso. Y, además, las modificaciones que destilarán en lo sucesivo de los cambios de actitud de los árbitros también deben favorecer al equipo que proponga fútbol y tenga intenciones atacantes hasta el final de cada duelo, que ahora no debe ser ya en torno al minuto 94 o 95, sino que puede irse al 99 o más allá del 100 si el rival interrumpe la normalidad del juego con abuso ostensible.