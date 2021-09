Jim: "El subconsciente de mucha gente puede engañar sobre el filial de la Real"

Juan Ignacio Martínez 'Jim', el entrenador del Real Zaragoza, habló durante casi 20 minutos del partido de la 6ª jornada de liga que aguarda este sábado al equipo aragonés frente a la Real Sociedad B, el filial del primer equipo donostiarra. "Ya toca ganar en La Romareda, tenemos que sacar nuestra mejor versión. Y ojalá sea un partido de muchos goles y con los tres puntos logrados, será la felicidad para todo el mundo, algo que no pudimos dar ni ante el Ibiza ni contra el Cartagena como locales", subrayó el alicantino, sabedor de que el inicio liguero se ha ido por el camino contrario al recomendable tras el terrible año pasado.

Jim comenzó avisando de los grandes peligros que tienen siempre, para clubes históricos como el Real Zaragoza, este tipo de enfrentamientos ante equipos B. "Es un partido ante un filial, algo que sabemos que genera un subconsciente en el público, en la afición, en los medios de comunicación en el que algunos os creéis que puede ser un duelo... no quiero nombrar la palabra ("sencillo", se refería). Y no será así. Es un partido con una dificultad máxima, no nos podemos engañar", avisó con seriedad antes de describir algunas virtudes de los jóvenes blanquiazules de San Sebastián.

"La Real Sociedad B te presiona muy alto, tiene muy buen trato del balón. Si no logras neutralizar esto bien es difícil que podamos conseguir algo positivo. Son chavales que llevan un tiempo con su entrenador, que el año pasado en Segunda B crearon automatismos que este año, con dos o tres incorporaciones, les han añadido un plus. Ante el Eibar, el fin de semana pasado, sacaron el orgullo, el rigor, la casta, para ponerse 2-3 cuando perdían 0-3 en el minuto 70, y casi empataron al final. En esto me he centrado estos días y el equipo está bien adiestrado", dijo Martínez pedagógicamente.

"Repito que ellos juegan muy bien con el balón. Si llegas tarde a la presión, se provocan muchos espacios que te originan un estrés defensivo importante. Tienen futbolistas destacados, que están entre el primer equipo y el segundo. Y en la delantera poseen un buen uno contra uno y mucho gol", añadió a su mensaje admonitorio.

Jim, ante la posibilidad de que el partido se meta por derroteros de complicaciones, lanzó un consejo a todo el mundo. "Hay que jugar con paciencia, 90 minutos en La Romareda, con nuestra afición, son larguísimos y en cualquier jugada puede venir el gol. Hay que tener poso, calma. El rival tiene que sentir la presión del público y ojalá esta temporada ese jugador número 12 nos ayude a sumar muchos puntos", expuso en un claro guiño a los abonados del Real Zaragoza.

La lupa sobre los delanteros

Juan Ignacio debió responder sobre la falta de puntería de sus delanteros, los que ya estaban (Narváez, Azón, Bermejo) y los nuevos (Giménez, Nano, Sainz), aún inéditos en cinco partidos ligueros y con un antecedentes, el del domingo pasado en Fuenlabrada, que puede estar cerca de estigmatizarlos por la gran cantidad de ocasiones claras que fallaron. "Yo soy, por mi manera de ser, muy de reforzar mucho ante las adversidades. Yo veo la botella medio llena. Veo que el equipo está creando ocasiones, que es lo más difícil en el fútbol. Soy positivo. Cuando ves algún jugador tocado, que no es el caso, trato de aportar una motivación añadida. Hemos hecho ejercicios de asimilación en ataque para que los delanteros vayan cogiendo confianza. Ojalá este sábado, en una Romareda llena de nuestra afición, podamos marcar varios goles", esgrimió con un escudo protector

No quiso Jim adelatar ni un solo detalle sobre la alineación que prepara para derrotar a la Real Sociedad B, aunque dejó en el aire algún cambio llamativo. "Los entrenadores somos... de complicarnos la vida. Más allá del once inicial, lo importante es saber lo que queremos y cómo conseguirlo", respondió escuetamente.

La expulsión de Gámez en Fuenlabrada abre el lateral derecho de la defensa, el único sin doblar en la plantilla. "Tengo la opción del chaval Ángel López (del filial, el RZD Aragón), que es la del sustituto natural por posición, y la de Francés y Lluís López. Es una idea que tengo que definir. Un día pienso una cosa, otro día otra. He de ser sincero. En las próximas horas lo tendré más claro", dijo Jim sin dar la solución públicamente.

Los problemas defensivos, que también siguen vigentes

Se está centrando el foco principal de la crítica y las preocupaciones en la falta de gol en la delantera. Pero el Real Zaragoza, como el año pasado, también ha mostrado problemas en el otro lado del campo, en su defensa. Y Jim lo reconoció con franqueza. "En esta categoría, ese es el principal objetivo cada día: mantener tu portería a cero. En eso estamos. Si encajamos un gol, nos obliga a marcar dos para ganar y te hace estar un poco a merced del rival. Es otro reto para este sábado, dejar nuestro marco a cero", asumió cuando se le recordó que, salvo ante el Ibiza en el 0-0 del estreno del torneo, todos los días se han encajado goles muy tontos.

"El balón parado en contra, es cierto, nos ha costado ya puntos. Es cuestión de atención, de concentración en un momento muy puntual del partido. Afecta a faltas, córneres, incluso a saques de banda. Hemos ensayado mucho todo esto. Es cuestión de mejorar la atención porque es verdad que nos hemos dejado puntos por esto", admitió para remarcar el otro problema letal que está lastrando al equipo zaragocista en este mal inicio de la temporada 21-22 que ha de revertirse ante la Real Sociedad B en pocas horas.