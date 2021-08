Francho: "Nos faltó decidir en los últimos metros, el último pase, el último disparo"

Francho Serrano, centrocampista aragonés del Real Zaragoza, analizó este miércoles tras el entrenamiento del equipo la situación a 25 de agosto, en la recta final del mercado de fichajes y a punto de jugar la jornada 3 en La Romareda frente al Cartagena, el próximo lunes día 30 a las 22.00.

"Quizá, por resultados, no hemos empezado como queríamos. Pero yo, de momento, estoy a gusto con lo que estoy haciendo, cumpliendo con lo que me pide el entrenador en todo momento", dijo el canterano de 19 años, separando el rendimiento global del equipo, insuficiente hasta ahora, del particular, del que dice sentirse satisfecho.

Francho manifestó que no hay indicios de nerviosismo en la caseta. "No, no. Llevamos solo dos partidos. Hay que tener tranquilidad. Y, además, ahora volvemos a jugar en casa, con nuestra gente. Si hacemos las cosas como las hicimos en la primera parte en Valladolid, los goles y los resultados llegarán pronto, seguramente. Estoy seguro", apuntó el zaragozano.

El joven medio centro insistió en el rato de juego aceptable que se pudo ver en Zorrilla el pasado viernes, aunque no sirviera para nada al carecer el equipo de gol, de creación de llegadas al área con veneno definitivo y, asimismo, momentos de blandura en defensa que facilitaron los dos goles castellanos. "Esa media hora (de la primera parte) fue bastante buena, generamos jugadas pero, al final, el fútbol son goles. Y no pudirmos materializar las ocasiones. Pero, al menos, ya hicimos esas ocasiones de gol, algo que contra el Ibiza el primer día no tuvimos. Creo que poco a poco iremos adquiriendo las cosas que nos pide el entrenador y el cuerpo técnico y vendrán los resultados", dijo.

El análisis personal de Francho sobre lo acontecido en Zorrilla fue resumido así: "Nos faltó decidir bien en los últimos metros, en el útimo pase, el último disparo. Pero el juego fue bueno. Y el Valladolid prácticamente no nos creó peligro y nos metió un golazo, que no cabe más que aplaudir. Solo tenemos que mejorar esto".

Sí que habló de nerviosismo Francho cuando buscó alguna razón para sostener el mal juego del estreno en La Romareda ante el Ibiza, algo que deberán voltear frente al Cartagena dentro de cinco días. "No sé por qué pasó, tal vez por ese nerviosismo del primer día, de volver a tener en las gradas a tu gente, de volver a jugar en casa con público... puede ser que nos sucediera por eso. Por lo que sea, no salieron las cosas. Pero frente al Valladolid, sí. Plantamos cara a un gran equipo y eso nos debe dar fuerza para alcanzar cualquier cosa que nos propongamos", razonó el joven zaragocista.

Su dorsal 14 del verano y la vuelta al 27 del filial

Francho lució desde el inicio de la pretemporada, en los partidos amistosos, el dorsal '14' de la primera plantilla (lo dejó vacante la marcha de Gabriel 'Toro' Fernández). Era como un salto de estatus del canterano que, con el comienzo de la liga, sufrió un retroceso al retornar el uso del '27' que llevó el año pasado en su debut, con licencia del fiilal. Incluso explicó en San Pedro del Pinatar que ese número era para él especial, pues desde niño su ídolo y espejo futbolístico fue Xabi Alonso, quien siempre jugó con el 14. El centrocampista zaragocista dijo este miércoles esto al respecto:

"Ha sido un tema del club, que me pidió el club (hace dos semanas) que me bajara de nuevo a tener ficha del filial por circunstancias económicas, para poder traer a más compañeros a ayudar en los primeros partidos a conseguir los resultados... y yo, evidentemente, dije que sí. Obviamente, espero volver a llevar el '14'. Si no puede ser, estaré encantado de llevar el '27'. Pero sí que me gustaría llevar el '14', está claro", puntualizó.

Pre lista para acudir a la sub-21 de España este jueves

Francho, junto con los también zaragocistas Francés, Azón y el recién llegado Sainz, están en la pre lista de convocados por la selección sub-21 de España para afrontar la semana que viene los dos partidos clave de clasificación para la fase final del verano que viene, ante Rusia y Lituania. La Federación dará la convocatoria definitiva este jueves, en pocas horas, y el medio centro aragonés confía en estar en ese selecto grupo de La Rojita.

"Cuando vi que estaba en la pre lista, simpremente esto, es para mí un sueño más. Ojalá esté en la lista definitiva. Será otro ejemplo más de que aquí, en la Ciudad Deportiva, se hacen las cosas bien. Tres chavales de la cantera estamos ahí", comentó Serrano que, como los otros tres colegas de vestuario, de ser incluido en el grupo final de la sub-21, no podrán estar presentes en el partido del Real Zaragoza de la jornada 4, el domingo 5 de septiembre en Alcorcón. Y, además, obligará al club a solicitar permiso para incorporarse más tarde porque el Zaragoza juega ante el Cartagena el lunes que viene, justo el día en el que los seleccionados han de presentarse en Las Rozas (Madrid).