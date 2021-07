Gámez: "Me apetecía mucho poder decir un día que yo he jugado en el Real Zaragoza"

Fran Gámez ya ejerce como zaragocista. El valenciano (de Puerto de Sagunto) de 29 años es el nuevo lateral derecho blanquillo y llega procedente del Real Mallorca, recién ascendido a Primera División. El fibroso jugador, que lucirá el dorsal 18 ("porque es la fecha de nacimiento de su hijo", según reseñó) fue presentado oficialmente en torno a la 1 de la tarde de este viernes en La Romareda por el director deportivo Miguel Torrecilla, que se estrenó en estas lides este verano en el que se le espera en ese mismo estrado ocho o nueve veces más.

"Hemos decidido que viniera Fran Gámez, primero por la salida de Tejero y, después, por la lesión de Vigaray, lo que ha derivado en que tuviéramos una necesidad imperiosa de fichar un lateral derecho. Decidimos que Fran fuera el elegido para ello y aquí está, pese a que hemos tenido contrincantes a la hora de contratarlo", destacó Torrecilla en su preámbulo al acto de puesta de largo del carrilero saguntino.

Curiosamente, en la descripción de las características de Gámez, el director deportivo comenzó destacando su labor en ataque antes que sus dotes defensivas. "Fran nos ha convencido por sus características ofensivas pues es un jugador al que le gusta pisar el campo contrario y aparecer en tareas atacantes. Y, después, por su buena dedicación en el apartado defensivo. Es un jugador de rendimiento equilibrado", dibujó Torrecilla oralmente para explicar el porqué del fichaje del exbermellón.

Gámez, que ha firmado por dos temporadas, con opción a una tercera, tras el acuerdo entre el Real Zaragoza y el Real Mallorca que, en la página web de los rojinegros se específica como un "traspaso" (del que no se han dado detalles), dejó varias pinceladas de su personalidad y sus deseos en este aterrizaje en el equipo aragonés.

"Vengo aquí por muchas cosas, por todo. Este es un club tan histórico que me apetecía mucho poder decir un día que yo he jugado en el Real Zaragoza. Ha sido una decisión bastante fácil para mí desde que se pusieron en contacto con mi representante", comenzó contando Gámez.

El lateral debutará en pocas horas, el sábado a las 19.30, en el primer amistoso del verano, el que jugará el Real Zaragoza en Teruel. "Yo vengo entrenando con el Mallorca con total normalidad desde el miércoles de la semana pasada. Estoy bien físicamente y si el entrenador quiere que juegue estaré a su disposición", aseguró.

Fran Gámez ponderó positivamente su primer paso por el vestuario zaragocista, pues se entrenó con el equipo justo antes de ser presentado. "No conocía a prácticamente ninguno de los compañeros, personalmente. Sí de jugar contra ellos, claro. Y me he encontrado un grupo espectacular. Sabía que era así porque he preguntado a compañeros que han estado aquí. Ahora tengo muchas ganas de empezar ya, de debutar", quiso destacar.

El jugador porta el rol de veterano, por su experiencia de los últimos años en Mallorca y por su propia edad, en la antesala de la treintena. Está casado y tiene un hijo de pocos meses (su mujer y su primogénito lo acompañaron desde las gradas). En la isla balear ha sido despedido con enorme cariño y reconocimiento por sus valores personales, además de por su aportación deportiva al club de Son Moix. "No me esperaba todos los mensajes que he recibido desde Mallorca. Sabía que me tenían mucho aprecio, pero no tanto. Ha sido una pasada. Escribí una carta de despedida en la que dije eso, que mis padres me habían inculcado desde pequeñito la educación. Y allá donde voy intento ir así por delante además de, futbolísticamente, dar siempre lo mejor de mí", expuso Gámez.

Con Gámez, el Real Zaragoza incorpora al grupo un jugador referencial, con carisma. De esos que, cuando la cantera y la juventud ocupa muchos espacios en la plantilla, son necesarios para amalgamar el grupo convenientemente. "Intentaré ayudar a los jugadores jóvenes en todo lo que pueda. Yo he pasado por esas edades y siempre me ha gustado que me ayudasen los veteranos", apuntó.

Por último, a la definición de su juego hecha al inicio de la rueda de prensa por Miguel Torrecilla, Gámez hizo una apostilla. "A mí no me gusta autodefinirme. Pero es verdad que me gusta mucho incorporarme al ataque por la banda, poder centrar balones al área... pero sabiendo que soy defensa y que lo primero es defender", remató.