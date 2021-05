Francés: "Pasé cuatro noches sin dormir, no me creía que iba a la selección"

La cantera ha vuelto a salir al rescate del Real Zaragoza. Además de sostener al equipo del león rampante, algunas de las promesas del equipo aragonés han saltado a las selecciones españolas. Invirtiendo el orden natural, con apenas 18 años, Alejandro Francés ha sido citado con la selección española sub-21.

La camiseta del Real Zaragoza le sienta fenomenal a Alejandro Francés. ¿Qué tal le sienta el jersey de la Rojita?

Cómo me va a sentar (sonríe)... Estoy en una nube. Es algo increíble, maravilloso.

¿Cómo se enteró de la convocatoria con la selección española sub-21?

Estaba tranquilamente desayunando el viernes pasado, después de ganarle al Castellón el día de antes, el día que nos salvamos matemáticamente, y me llamó mi madre diciendo que me habían convocado para la sub-21. Ella estaba muy emocionada. Me dijo si había visto Twitter, que había salido la convocatoria de la selección sub-21. Estaba casi llorando, igual que toda mi familia, por la alegría de la citación. Es un sueño ser tan joven y estar aquí en la antesala de la selección absoluta. La verdad es que es una locura.

Usted apenas tiene 18 años y ya está en la selección sub-21… Tiene tres años menos que algunos de sus compañeros…

Algunos son del 97.

Usted nació en 2002…

Así es.

¿Cómo le están tratando los compañeros al chavalito de la selección?

Me siento como me sentía cuando llegué por primera vez al Real Zaragoza. Las primeras horas son más de incertidumbre. Afortunadamente, el grupo humano es muy majo. Me han acogido muy bien. Son personas que ya son profesionales, aunque son también jóvenes. Tienen 21, 22 años… Son jugadores que ya han vivido experiencias. La mayoría lleva muchas convocatorias en el equipo nacional. Son gente agradable. Llevo muy poco tiempo con ellos, pero me siento muy bien, muy a gusto.

Usted ya acumula una trayectoria notable en las inferiores de la Roja…

He estado en la sub-17, sub-18 y en la concentración de la sub-19. Me entrenaron David Gordo, Santi Denia y Jorge del Amo.

El zaragocista Enrique Clemente, este curso en el Logroñés, hablaba de la capacidad de diálogo del seleccionador Luis de la Fuente.

De la Fuente llamó antes de venir aquí a Madrid para darme la enhorabuena.

¿Cuándo le llamó?

Un día antes de la concentración.

¿Qué le dijo?

Sobre todo, que estaba en el equipo nacional gracias a la temporada que había hecho con el Real Zaragoza, que seguro que me iban a acoger bien en el grupo y que estuviera con confianza, pues seguro que podía aportar mucho al equipo.

¿Se cree todo lo que le está ocurriendo? Un chaval de solo 18 años que ya es pilar del Real Zaragoza y milita en la selección española sub-21…

Entre la salvación del Real Zaragoza, que para todos ha sido un alivio pues nos veíamos con mucha presión, y esto de ir a la selección… Le digo totalmente en serio que llevaba cuatro o cinco noches sin dormir porque no me lo creía. Me despertaba y me decían mis padres, Alejandro y Begoña: «Créetelo, créetelo...». Pero yo no me lo creía. Mi hermana, Verónica, también está muy emocionada. Están muy orgullosos de mí.

Todos estamos muy orgullosos de usted…

Espero poder seguir dando alegrías.

¿Y sus amigos más cercanos del fútbol que dicen?

De los de mi edad, Marcos Cuenca y Héctor Augusto son con los que más años llevo.

Cuenca tuvo la victoria del Zaragoza juvenil ante el Barça en La Romareda el sábado pasado. Ese remate de cabeza con lo bien que va de cabeza…

Así es. Cuenca está ahora en el División de Honor Juvenil. Ahora también he hecho muy buenas migas con Francho Serrano y con Iván Azón. Estamos los tres juntos en el primer equipo y la verdad es que nos llevamos muy bien.

¿Qué le dicen Francho Serrano e Iván Azón?

Me han felicitado porque además ellos también son muy zaragocistas. Con Azón llevó muchos años. Con Francho, dos o tres. Se alegran mucho por mí.

¿Cuál es su techo?

Espero llegar a la selección absoluta, sería ponerle la guinda al pastel.

¿Cómo se ve en el Real Zaragoza? Ha jugado muchísimos minutos, ha sido fundamental en la salvación.

Estoy muy a gusto. Muy agradecido por la confianza que han depositado en mí. El Real Zaragoza también me ha felicitado por la temporada que he hecho. Siendo tan joven, me han apoyado muchísimo. Al principio era el pequeño de todos. Muchos jugadores me sacan muchísimos años. Vas aprendiendo cosas de la experiencia. Hemos hecho un equipo muy unido. Somos como una familia. Ha habido momentos en los que no nos salían las cosas. Estábamos en descenso y era duro. Hemos sabido aprender de las derrotas y hemos podido salvar la temporada, algo que era fundamental.

¿Jim qué le cuenta?

Jim me dio la enhorabuena también. Me dijo que era mérito mío, que lo hiciera como en Zaragoza, que lo estaba haciendo muy bien. Y sobre todo, que no me relajara porque hoy estás arriba y mañana puedes estar abajo.

Siempre sensato, Jim... Por último, ¿qué pide Luis de la Fuente de usted?

Como venía cargado de esta semana que hemos jugado tres partidos con el Real Zaragoza, no hemos hablado mucho. Conforme vayan pasando los días en la concentración, supongo que habrá tiempo para hablar más y saber lo que pide de mí. Los otros centrales son Hugo Guillamón, Jorge Cuenca y Óscar Mingueza. Yo lo voy a intentar como siempre lo he intentado.