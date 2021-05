Horario y dónde ver el partido Las Palmas-Real Zaragoza

El Real Zaragoza, a solo tres puntos de la zona de descenso, se examina en Gran Canaria ante una Unión Deportiva Las Palmas mucho más relajada, con la salvación casi lograda, y que pretende asegurar esa permanencia ya de forma matemática. Una victoria aragonesa ante un equipo que ya no se juega nada supondría dar un gran paso, aunque no decisivo, para continuar una temporada más en Segunda División. No obstante, para ello deberá romper con la dinámica por la que atraviesa ya que acumula cuatro jornadas sin conocer la victoria (una derrota y tres empates) y en tres de ellas no ha podido marcar.

¿A qué hora es el partido Las Palmas-Real Zaragoza

El choque entre Las Palmas y Real Zaragoza, correspondiente a la 39ª jornada de LaLiga SmartBank está programado a las 21.00 de este sábado. La escuadra aragonesa, que gestiona Juan Ignacio Martínez 'Jim', se presenta como la segunda peor visitante de la categoría, tras haber sumado 13 puntos. Así, el reto en terreno insular se antoja mayúsculo, pero también vital. Por su parte, Las Palmas de Pepe Mel ha encadenado dos partidos sin encajar, ante Ponferradina (2-0) y Alcorcón (0-0), lo que no deja de ser noticia siendo el segundo conjunto más goleado de Segunda en 38 jornadas..

¿En qué canales de televisión se puede ver el partido?

El encuentro entre Las Palmas y el Real Zaragoza se podrá ver en directo en televisión a través de Gol TV y Aragón Televisión.

Cómo seguir el choque Las Palmas-Real Zaragoza por internet

El partido se podrá seguir también a través de internet. En HERALDO.es habrá un directo actualizado minuto a minuto para que los aficionados no se pierdan nada de lo que suceda en el Estadio de Gran Canaria. Además, al finalizar el enfrentamiento, los lectores dispondrán también de la crónica del duelo, y podrán consultar el resumen de esta 39ª jornada de Segunda División con las actuaciones detalladas de cada jugador, la información complementaria (análisis, reportajes…), las declaraciones de los entrenadores y las mejores fotografías de la cita.