Zapater: "Por el bien de todos, de nuestros corazones, tenemos que salvarnos cuanto antes"

Que Alberto Zapater ejerza de portavoz del vestuario siempre es revelador. Mayo definirá el futuro del Real Zaragoza. Solo restan cuatro partidos con carácter de final. Nada nuevo para un grupo que lleva muchos meses bajo presión, soportando un desgaste mental que se percibe sobre el terreno de juego. La temporada pesa en la cabeza de los jugadores. El año más largo toca su fin, y el capitán zaragocista, atendiendo a la salud de “todos los corazones”, confía en que el equipo confirme “lo antes posible” su salvación.

“No hay que esperar hasta el final. Nos vienen tres partidos en 10 días, queda muy poco y solo tenemos que pensar en el partido del sábado contra Las Palmas. Si nosotros hacemos nuestro trabajo, no tendremos que pensar en los demás”, ha sentenciado Zapater en sala de prensa, recordando que, aunque el Zaragoza dependa de sí mismo para asegurar la permanencia, no se puede fiar.

“De los ocho equipos que estamos abajo, todos se cambiarían por nosotros. Estamos en una situación privilegiada, pero el margen puede ser engañoso. Tenemos que ser capaces de ganar algún partido”, ha proseguido el futbolista ejeano, que ni mucho menos es partidario de la calculadora. “No sé si con 47 puntos nos salvaríamos. Necesitamos ganar en Las Palmas. He mirado el calendario de todos los rivales directos y no se pueden hacer cuentas porque en el fútbol no hay una lógica y no se puede contar con los resultados ajenos”, ha advertido, antes de insistir en que no se fía de “nadie”.

Zapater reconoce que sigue los partidos de los rivales y el calendario que les queda, pero sabiendo que los cálculos tan solo sirven cuando sumas. “Está claro que prefieres que los demás no ganen, que hubiese sido mejor que el Cartagena no le ganase al Castellón, pero la quiniela no va a salir todas las semanas perfecta. Las conjeturas que puedas hacer solo serán válidas si ganamos en Las Palmas”, ha enfatizado el centrocampista, antes de profundizar en ése duelo del próximo sábado (21.00) en el estadio de Gran Canaria, donde el Zaragoza, una vez más, tratará de sobreponerse a su dificultad a domicilio.

“Las estadísticas están para romperlas. No soy consciente de que seamos de los peores equipos de la categoría como visitante. Ahora, jugar fuera o en casa, no tiene tanta importancia como cuando se jugaba con público”, ha completado el capitán zaragocista, en la recta final de una campaña “extraña” a nivel personal. Tardó en entrar en la dinámica del equipo, en las alineaciones titulares, pero con la llegada de Juan Ignacio Martínez, “una persona positiva y con vitalidad”, se convirtió en pieza básica.

“El jugador necesita jugar, pero lo importante es el equipo y que quien juegue ayude. Ahora me toca a mí jugar y tengo la ilusión de seguir ayudando”, ha valorado un Zapater al que los problemas físicos, al fin, le están respetando. “Esta semana tuve el primer problema físico de la temporada, con una molestia en el aductor. Del dolor de rodilla ni me acuerdo; la espalda sí que me molestó hace un mes o así… He pasado a jugar todos los partidos y no hay una matemática exacta para definir las lesiones en el fútbol”, ha señalado, para después incidir en el factor psicológico, en el cansancio que los jugadores del Zaragoza acumulan por haber permanecido tanto tiempo en la zona comprometida.

“Las temporadas se hacen largas. Se nota la cantidad de partidos y, además, hay un factor mental que hace que el desgaste sea mayor. Nosotros llevamos mucho tiempo jugando finales y, lógicamente, se nota porque te juegas todo. Por eso es tan difícil estar donde estamos. Hay otros equipos que no tienen esa presión y esa exigencia”, ha admitido Zapater, para terminar reclamando un último esfuerzo al vestuario. “Las cuentas pasan por sacar todo cuanto antes y no hacer tantos números porque, si no, sufriremos todos muchísimo. Solo hay que pensar en ganar el partido contra Las Palmas”, ha finalizado.