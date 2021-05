Jim: "Se me tilda de que salgo al empate. Queremos ir a Las Palmas a ganar”

El final de la cuenta atrás en la Segunda División llega con el Real Zaragoza tres puntos por encima de la ringlera de la permanencia. Juan Ignacio Martínez analizó el partido y el contexto en que llega la cita del próximo sábado ante Las Palmas en el estadio de Gran Canaria. Con 12 puntos por dirimir, Jim persigue atrapar tres en Canarias.

El careo aparece después de tres empates consecutivos del conjunto aragonés. “No entiendo de mejores o peores momentos. Entiendo de suma de puntos. Los tres últimos empates nos dan la diferencia actual sobre la permanencia. Necesitamos muchos puntos todavía para mantener la categoría. Me quedo con el espíritu del grupo. Hemos ido arañando puntos de aquí y de allí. Si no, estaríamos con muy pocos puntos y sufriendo más aún de lo que estamos sufriendo”, afirmó Jim.

Tras tres igualadas, ha llegado el momento de ganar. “Tres puntos a esta altura de la temporada es lo ideal. Vamos a jugar ante un rival que ha alcanzado el objetivo de la permanencia. Está muy bien Las Palmas como local. Fuera ha estado irregular, pero como local es fiable. Hace muy poco tiempo le ganó al Espanyol, y al Mallorca. Estamos preparando toda la semana el partido con concentración máxima . Sabemos de su talento ofensivo”, aseguró Jim.

En cuanto al estado de la plantilla para afrontar el reto canario, Jim confirmó la evolución positiva experimentada a lo largo de la semana. “Tenemos a todos los jugadores. Han entrenado con normalidad. Tengo el once más o menos en la cabeza. Tengo decisiones por tomar. Ayer entrenaron todos muy bien”, explicó el técnico, que también se refirió a la perspectiva de medirse con un rival ya salvado. “Hay que respetar al rival. A nivel de objetivos, los tienen cumplidos, con la permanencia asegurada. El Zaragoza tendrá que jugar desde el primer minuto a por el partido. Hay que hacerlo con mucho juego, con mucha concentración. Es un rival con un potencial como local difícil de superar. Tendrá mérito si conseguimos la victoria. Queremos ganar el partido”, insistió.

A lo largo de la semana, ha habido canteranos trabajando con el primer equipo. “El filial ha terminado la temporada, con mala fortuna, pues lo intentaron hasta el último partido. Hay jugadores que ya han debutado con el primer equipo, y los jugadores tienen que estar en esa dinámica para cuando se les necesite”, advirtió Jim.

Respecto de ir sumando punto a punto, Jim también ofreció su argumentación. “Cuando no puedes ganar, hay que no perder y el empate es bueno. Se me tilda de que salgo al empate, pero eso no lo entiendo. Queremos ir a Las Palmas a ganar. Llevamos un déficit de puntos importante que hemos ido arrastrando, pero de lo que se trata es de ganar. Y, si puede ser, en el próximo partido para alcanzar el objetivo”, deseó.

Ahora, de inmediato, el Real Zaragoza afrontará tres partidos en una misma semana. Jim analizó esta dificultad, con el inherente factor fatiga. “Lo he pensado. Los jugadores están en plenitud. El más importante es el próximo partido. Intentaremos confeccionar un once muy competitivo. En los tres partidos es inevitable que se sufran cambios. Ojalá podamos contar con todos los jugadores”, dijo, ante de concluir enfatizando el potencial del rival. “De Las Palmas destaco su poder ofensivo. Tienen muchos recursos, con mucha amplitud con los laterales. Tienen gol. Tenemos que estar atentos y aprovechar sus debilidades”, finalizó Jim.