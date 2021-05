Nieto: "Al Espanyol le sirve el empate, pero nosotros necesitamos los 3 puntos"

Carlos Nieto, el lateral zurdo del Real Zaragoza que acaba de cumplir los 100 partidos con el primer equipo, atendió este miércoles a la prensa como portavoz del equipo, a 72 horas vista de recibir en La Romareda al Espanyol de Barcelona, líder de Segunda y que está ya a solo un paso de consumar el ascenso a Primera.

El canterano, antes de hablar del difícil choque antes los catalanes, se refirió al agridulce empate logrado el viernes pasado en el estadio Anxo Carro de Lugo, un punto que en aquel momento pareció una renta relevante por el modo en el que discurrió el guión del partido ante los gallegos, pero que el devenir del resto de la jornada terminó por devaluar, por dejarlo en algo muy escaso para lo que requiere el Real Zaragoza en su vertiginosa pelea por evitar el descenso de categoría.

"El punto logrado en Lugo tiene dos análisis", comenzó reconociendo el defensa zaragozano. "Por una parte, según fue el transcurso del partido, ya se vio cómo lo celebramos, dado que la derrota estaba prácticamente consumada cuando marcamos el 2-2. Ese gol al final nos vino muy bien, nos permitió sumar y evitó que el otro equipo, el Lugo, que también está metido en el lío del descenso, no lograra la victoria", razonó en un sentido.

"Pero, por otro lado, en una perspectiva más general, nosotros buscábamos una victoria y creo que la debimos haber conseguido. No fue así porque tuvimos algunos errores que ahora es necesario enfocar para corregirlos. Y, en las horas posteriores, vimos cómo los equipos de abajo están sumando de tres en tres y nos obligan a lograr las victorias que necesitamos lo antes posible para salir de ahí abajo y llegar tranquilos al final de la liga", apuntó en referencia a las victorias del Sabadell y el Alcorcón del lunes, que enrevesan notablemente el futuro del Real Zaragoza a subir el nivel de exigencia en puntos para esquivar las cuatro últimas plazas de la clasificación, las que penalizan con lo peor en apenas 25 días.

Nieto dijo no pensar en un empate ante el Espanyol el sábado próximo en La Romareda, pues es un premio escaso para el apurado Real Zaragoza actual. "Ante el Espanyol jugaremos con la máxima responsabilidad. No creo que ellos vayan a venir a La Romareda a especular, imagino que lo que desean es conseguir su objetivo del ascenso lo antes posible. Debemos anteponer a eso nuestra necesidad de puntos. A ellos les sirve el empate, pero nosotros debemos sumar de tres en tres. A eso iremos", aseguró.

Carlos Nieto valoró el hecho de haber llegado el último día al centenar de partidos como profesional con los colores zaragocistas, un número redondo que siempre es digno de ser celebrado. "Todo el mundo se puede imaginar el orgullo que me supone llegar a 100 partidos con el Real Zaragoza, después de tantos años en la cantera. Uno valora el esfuerzo que conlleva el llegar aquí y, después, mantenerse. Recuerdo cuando empecé con el primer equipo, con 18 años, y cada partido desde aquel debut me he sentido un privilegiado de poder llevar esta camiseta", subrayó.

Por último, Nieto, que este jueves cumplirá los 25 años (nació el 6 de mayo de 1996), tiró de memoria para ubicar temporalmente su vida zaragocista. "Mi primer recuerdo del Real Zaragoza, como aficionado, se centra en una vivencias muy buenas. La mente se me va al 6-1 al Real Madrid en la Copa en 2006. Era un niño y son cosas que generan la ilusión por poder estar un día ahí abajo, algo que yo he conseguido", apuntó.