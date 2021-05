Las dos últimas jornadas de Segunda, el lunes 24 y el domingo 30 de mayo

Las dos últimas jornadas de la liga en la Segunda División, las definitivas, que como es norma habitual se jugarán en horarios unificados al estar en juego la clasificación final, se disputarán el lunes 24 y el domingo 30 del presente mayo.

Así, en el 41º capítulo del torneo, el Real Zaragoza visitará al Real Mallorca en Son Moix el citado lunes, dentro de 19 días. Y en el 42º y concluyente, recibirá al Leganés en La Romareda seis fechas después para poner el colofón a este campeonato 20-21. Por el momento, no es público por qué cadena de televisión se podrán ver estos dos cruciales choques.

En principio, los horarios marcados como referenciales por la Liga de Fútbol Profesional son, en ambos casos, los de la franja de las 21.00, nocturnos. Pero cabe la opción de que varios partidos se adelanten un par de horas para afianzar la atención de los espectadores (en televisión) de todos los asuntos que habrá en juego: ascenso a Primera, promoción y descenso. Al respecto de esta opción de modificar la hora de inicio de diferentes choques, será en los días previos a cada una de estas dos jornadas cuando se defina con concreción esta propuesta general de horarios hecha pública por La Liga.

El hecho de que la liga haya retrasado la ubicación de la penúltima fecha al lunes, sacándola incluso del espacio natural del fin de semana que gira en torno al domingo 23, deriva en que estos dos partidos decisivos vayan a afrontarse en el marco de la misma semana, la última de mayo.

La determinación de que sea lunes, día laboral, quizá se vea favorecida porque esta campaña 20-21 va a pasar a la historia por ser la primera en casi un siglo de vida en la competición española en la que no va a haber público en los estadios de principio a fin del torneo (el año pasado solo ocurrió en las últimas 11 jornadas tras la eclosión de la pandemia de coronavirus covid-19). Al no haber presión de aficionados en las gradas, en realidad da lo mismo jugar un día que otro, festivo o de hacienda, pues el fútbol es ahora mismo un producto audiovisual, televisivo, de negocio de entretenimiento para consumir desde los domicilios al cien por cien, jamás in situ.

NOTICIAS RELACIONADAS Jim o cómo exprimir al máximo los recursos del actual Real Zaragoza

En tiempos de normalidad, en las ya derogadas épocas del fútbol de siempre, sería inconcebible programar una penúltima jornada, en la que pueda haber clubes que asciendan a Primera División, descender o clasificarse para la promoción, en la noche de un lunes. Ahora se asume con la normalidad que provoca la anormalidad más absoluta de los valores tradicionales.

Así, el plan de juego del Real Zaragoza en las cinco últimas jornadas que restan para concluir la temporada es el siguiente:

Jornada 38. REAL ZARAGOZA-ESPANYOL. Sábado, 8 mayo (Vamos)

Jornada 39. LAS PALMAS-REAL ZARAGOZA. Sábado, 15 mayo (Gol/Aragón TV)

Jornada 40. REAL ZARAGOZA-CASTELLÓN. Jueves, 20 mayo (Gol/Aragón TV)

Jornada 41. R. MALLORCA-REAL ZARAGOZA. Lunes, 24 mayo

Jornada 42. REAL ZARAGOZA-LEGANÉS. Domingo, 30 mayo