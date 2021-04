Jim: "En este partido de Lugo, los estados anímicos van a ser muy importantes"

Juan Ignacio Martínez ‘Jim’ describió al final de la tarde de este jueves sus sensaciones, sus pronósticos, su previsualización de este choque Lugo-Real Zaragoza que en la noche del viernes va a disputarse en el pequeño Anxo Carro de la ciudad amurallada. Y avisó de que estamos ante una velada llena de detalles, de situaciones puntuales que van a necesitar de inteligencia e intuición de los futbolistas para salir airosos en el objetivo de ganar y huir de modo casi definitivo del descenso.

«El rival está en una situación negativa hace tiempo. Lo sabemos. Y noto a los jugadores con un estado de ánimo especial. Creo que debemos salir ganadores de muchos duelos que se van a producir a lo largo del juego. Advierto de que no puede haber ni un ápice de relajación porque nos jugamos muchísimo», continuó Jim.

El preparador de Torrevieja considera que sus pupilos viajan hoy a Lugo debidamente preparados en lo anímico para afrontar un partido de tanto voltaje para el futuro de la SAD. «Estamos acostumbrados, semana a semana desde que yo vine, a jugar partidos de este perfil sin parar. Y los futbolistas del Real Zaragoza son conscientes de lo que supone este choque en Lugo», aseguró.

El peligro del Lugo malherido

Jim dejó dicho asimismo que el rival lucense, por su indiscutible y flagrante crisis de resultados e identidad que lo está arrasando en la clasificación desde enero, tiene oculto un peligro para el Real Zaragoza que hay que saber descifrar y desactivar a tiempo, desde el mismo inicio.

«Espero que la mala racha de Lugo, si ha de cambiar, lo haga la semana que viene, después de jugar contra el Real Zaragoza. Recuerdo cuando vinieron ellos a La Romareda, el día de mi debut. Ahí éramos nosotros los que estábamos inmersos en una dinámica muy adversa. Y les ganamos. Hay cosas sobre las rachas que son inexplicables en el fútbol, pero que ocurren», rememoró para lanzar un mensaje de mesura y ponderación cabal ante el pésimo momento que atraviesan los gallegos.

En este sentido, Juan Ignacio fue contundente a la hora de anunciar su afán táctico en el Anxo Carro esta noche. «Yo no conozco la manera de jugar a empatar. Si sales a empatar, pierdes seguro. Es verdad que, en el transcurso del partido, al final, según lo que vaya sucediendo, puedes acabar dando por bueno un punto. Pero yo, en Lugo, voy a salir a ganar el partido», subrayó con un razonamiento que tenía fines de contestación a algunas críticas surgidas tras el 0-0 el pasado viernes en La Romareda ante el Sporting de Gijón.

«Los partidos siempre se plantean buscando la portería rival. Siempre. Pero el rival también juega. Ante el Sporting, el plan de inicio era también buscar el marco contrario. Pero hay que reconocer que ese día las defensas se impusieron a las delanteras todo el tiempo», se excusó.

También se le recordó que, por unas razones u otras, este Zaragoza está a punto de acabar una liga en la que no ha sido capaz de ganar la mayor parte de enfrentamientos con los rivales directos en la cola de la tabla. «Sí, miras atrás y ves lo que ha pasado contra Cartagena, Sabadell, Alcorcón, Logroñés... Ojalá sepamos romper esta dinámica en Lugo. Para nosotros, ganar ahora es vital», dijo.

Iván Azón, ¿por fin titular?

A Jim se le interpeló por recurrente asunto –en los prolegómenos de todos los partidos desde hace dos meses– del delantero centro: ¿jugará Iván Azón o seguirá, como hasta ahora con el técnico alicantino, sentado en el banquillo y utilizado solo como revulsivo en los minutos finales del choque? Y, por primera vez, Juan Ignacio abrió la puerta a la presencia del juvenil canterano en el once inicial.

«Cada día está más cerca el momento en el que juegue Iván Azón desde el principio. Por un lado, se acaba ya la competición en nada, quedan solo seis partidos. Y por otro, cada día me metéis más presión (en referencia a los medios de comunicación)», contestó, escueta pero claramente, Jim al respecto. Así pues, con la baja de Gabriel ‘Toro’ Fernández, aún lesionado, y con Alegría bajo los efectos del agrio paladar que dejó su partido ante el Sporting, es muy posible que, por fin, Azón estrene titularidad con Juan Ignacio (sí que lo fue antes, en la fase de Iván Martínez como técnico blanquillo).

Sobre el resto de la alineación, Jim indicó que tiende a no mover mucho el esquema reciente. «No creo que sean necesarios tantos cambios como en Fuenlabrada (hizo cinco allí). Lo que funciona no se suele cambiar. Será un once muy competitivo porque la batalla va a ser muy dura», concluyó.