Narváez: “Me gustaría jugar más arriba pero el equipo está por encima de todo”

Juanjo Narváez, al servicio de la salvación. La fiabilidad anotadora del delantero cafetero sostuvo al Real Zaragoza durante la primera vuelta de la liga, cuando peor pintaban las cosas, y ahora sacrifica los goles por el bien grupal. Desde la llegada de Juan Ignacio Martínez, Narváez vive escorado en la banda, teniendo que ofrecer un despliegue defensivo que después le resta ‘punch’ en ataque. Acumula cinco partidos consecutivos sin marcar y, aunque reconoce que le gustaría jugar más cerca del área, recalca que “el equipo está por encima de todo” y todos tienen que “dar la cara” para sacar esta situación adelante.

“He retrasado mi posición para ayudar más al lateral lejos, pero aporto otras cosas. Si soy sincero, me gustaría estar un poco más arriba y estar en racha anotadora como en las primeras jornadas, pero las circunstancias son las que son. Intento rendir en la posición que me pide el míster. Me dice que tengo que arrancar desde la banda izquierda para intentar meterme por dentro para crear juegoy yo trato de dar el 100%”, ha reconocido este lunes, cuando ha ejercido de portavoz del vestuario zaragocista.

Narváez finalizó el duelo contra el Sporting “cabreado” porque consideraba que se podía ganar, pero está convencido de que el punto sumado ante los asturianos será valioso en caso de ganar el próximo viernes en el Anxo Carro. “Estamos con muchas ganas de que llegue el partido de Lugo. Tenemos que hacer bueno el empate ante el Sporting. Ya estamos preparando la semana para llegar al mejor nivel al partido”, ha añadido el delantero colombiano, sobre una cita que considera “vital” hacia la permanencia.

“El partido en Lugo puede decidir el futuro del final de la temporada. Sabemos el nivel de competitividad de los de abajo porque se juegan mucho. Ellos apretarán desde el primer minuto porque se juegan mucho, al igual que nosotros, pero tenemos que trabajar durante la semana para prepararlo de la mejor forma”, ha valorado, resaltando la importancia de mantener el nivel competitivo de los últimos meses.

“Es fundamental disputar los partidos hasta el último minuto, sin dar por perdido ningún balón. Eso hay que mantenerlo hasta el final de liga. Muchas veces no logramos sumar de tres pero a estas alturas lo importante es sumar”, ha completado un Narváez que asume con profesionalidad la situación que le está tocando vivir en Zaragoza.

“Todos los futbolistas estamos expuestos a este tipo de situaciones. Un año puedes estar arriba y otro abajo. Esta está siendo una temporada difícil para nosotros, pero quedan por delante partidos vitales y tenemos que ser profesionales para terminar lo más arriba posible”, ha indicado quien sigue siendo, con creces, el mayor activo ofensivo del equipo.

Aun sumando cinco encuentros sin marcar, Narváez es el máximo artillero del Zaragoza. Sus números, los nueve goles que ha convertido hasta la fecha, están lejos los de los grandes goleadores la Segunda División, pero es que la producción ofensiva del equipo también dista mucho de la del Sporting de Djurdjevic; de la del Espanyol de Raúl de Tomás o de la del Almería de Umar Sadiq. Todos estos clubes pugnan por un objetivo distinto al del Zaragoza, distinto al que Narváez -y toda la plantilla- se marcaba antes de arrancar la temporada.

“El equipo va a dar la cara para sacar esto adelante. El pasado viernes se me pusieron los bellos de punta cuando, al salir del hotel antes de jugar contra el Sporting, vi tanta gente arropándonos. No podemos contar con ellos en el campo, pero sentimos su apoyo y vamos a darlo todo hasta el final”, concluyó Narváez, con un emotivo mensaje hacia los aficionados.