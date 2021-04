Real Zaragoza: Veinte piezas activadas por Jim para la hora de la verdad

Juan Ignacio Martínez ‘Jim’, el entrenador del Real Zaragoza, afronta los últimos siete partidos de la liga 20-21 con 20 de los 25 futbolistas de la primera plantilla activados, útiles y con rango de titulares en cualquier momento. Se trata de un número importante de piezas para poder mezclarlas según su criterio en los cruciales duelos que se avecinan contra el Sporting de Gijón, Lugo, Espanyol, Las Palmas, Castellón, Mallorca y Leganés.

Jim lleva 17 partidos al frente del Real Zaragoza. Y en este tiempo, cuatro meses, ha ido administrando sus recursos humanos con delicadeza, estrategia grupal, con una mano abierta para que todo el que ha querido alistarse a la difícil misión de reconducir al Zaragoza –que en diciembre fue colista y se hundió hasta 4 puntos por debajo del nivel de la permanencia– haya dispuesto de oportunidades para hacerlo y adherirse. A 40 días para la conclusión de la liga, el 80 por ciento de los miembros del vestuario presentan los mínimos exigibles para dar el cien por cien en partidos decisivos, con la elusión del descenso en juego.

En la portería, el titular fijo es Cristian Álvarez. El argentino ha disputado 15 partidos y solo cedió dos veces su puesto a Ratón por una lesión muscular. El gallego, como mostró en esas dos citas –Málaga y Sabadell– con dos buenas actuaciones, tiene asumido su rol y, de tener que volver a participar, ofrece todas las garantías.

Del primer once titular que eligió Jim para debutar ante el Lugo antes de la Navidad, seis futbolistas siguen ostentando hoy esos mismos galones, con alguna que otra incidencia entremedias: además del citado Álvarez, también Jair, Nieto, Francho, Narváez y, curiosamente, Gabriel Fernández, guadianesco ariete que, tras pasar doce partidos en el ostracismo, ha sido recuperado por Jim en las últimas tres citas, son hoy piezas freferentes para el entrenador.

Zapater empezó fuera de los planes del técnico, pero el capitán acumula ya nueve titularidades con buen rendimiento. Lo mismo le sucedió a Bermejo que, aunque ahora lleva dos partidos como reserva, fue pieza fija durante un trimestre. En sentido contrario, Vigaray, Francés y Eguaras han pasado de ser indiscutibles en 13 y 14 partidos con Jim a pisar ahora el banquillo. Chavarría, con alguna laguna más en su participación, vive una situación parecida.

Jim, tras los patinazos ante Logroñés y Cartagena, revolucionó el equipo en Fuenlabrada. Ahí recuperó a jugadores que parecían perdidos para la causa. Tejero y Adrián González son dos alistados de este singular reemplazo. Y los fichajes de invierno, Alegría, Peybernes y Sanabria, llevan cada uno su senda de participación cuando les toca. El delantero ha pasado de indiscutible a relegado a segundo plano. El central galo y el medio uruguayo vienen de menos a más en su papel.

Y los dos que completan el elenco son Igbekeme e Iván Azón. El africano pasó de la nada a una fase de relevancia a mitad de camino, de la que lo sacó su fragilidad con las lesiones. Ahora está de vuelta poco a poco. Y el delantero juvenil es la rareza. Nunca ha sido titular pero es el revulsivo preferido. Un clásico.

Así, solo hay cinco jugadores fuera de onda con los que díficilmente Jim contará de aquí al 30 de mayo. Javi Ros, que es baja médica desde el 28 de diciembre por un problema de rodilla, está totalmente descartado. Atienza, que en las últimas semanas ha estado de cuarentena por covid-19, realmente hacía tiempo que ya no entraba en los planes de Jim y solo fue utilizado en una sustitución, anecdótica, ante el Tenerife. Vuckic, desde el aterrizaje de Jim, solo ha participado dos veces como suplente, un minuto en cada una de ellas (ante Lugo y Alcorcón), dándole igual al cuerpo técnico su marcha con la selección nacional de Eslovenia y siendo incluso descartado en listas que llegan ahora hasta los 23 convocados. Larrazabal únicamente fue titular con Jim en un partido (en Oviedo) y no se aferró a la confianza depositada en él, tampoco en sus esporádicas cuatro suplencias. Hace un mes que no sale. A Zanimacchia, el quinto de los destarifados, les sucede lo mismo. Fue titular en los cinco primeros partidos de Jim y después fue apagándose sin remedio. Lleva tres partidos inactivo.