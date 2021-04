Francho: "No hago cuentas, cada partido es un mundo y ahora empiezan las sorpresas"

Francho Serrano, centrocampista de 19 años del Real Zaragoza, abordó este martes en rueda de prensa la actualidad del equipo, justo en el mitad del tránsito de la semana que separa la derrota por 3-0 en Gerona y el importante partido del viernes en La Romareda ante el Sporting de Gijón, 5º clasificado y en plena pelea por la promoción de ascenso a Primera División.

El joven aragonés restó importancia al abultado marcador recibido en Montilivi. "El de Gerona era un partido ante un rival con grandes jugadores en el que sabíamos que podíamos pinchar. Pero estamos tranquilos porque el equipo atraviesa un momento bueno, pese a esta derrota, que es un simple bache. Tenemos las ideas claras porque el modo de jugar que ha implantado el entrenador nos ha dado muchos puntos en las últimas jornadas", expuso Francho.

A falta de 7 jornadas para el final de la liga, el Real Zaragoza tiene 5 puntos de ventaja sobre la frontera del descenso y ha comenzado en tiempo de las cábalas. El canterano dice que él no juega con los números. "Yo no hago cuentas, cada partido es un mundo. Y, además, ahora empiezan las sorpresas, como sucedió con el Castellón esta semana, que le ganó al Mallorca inesperadamente, o la semana anterior, que nosotros derrotamos al Almería. Solo pienso en el siguiente partido, el del Sporting de Gijón en este caso", dijo Francho, que aguarda un partido duro ante los asturianos el viernes en La Romareda a las 21.00.

"Nosotros nos estamos jugando mucho, la permanencia, pere ellos vienen también con la angustia de ganar, de sumar los 3 puntos para lograr su objetivo de pelear por el ascenso. Va a ser un partido duro, complicado, pero vamos a sacar la victoria como sea para salir de ahí abajo cuanto antes", pronostica el '27' blanquillo.

La costosa recuperación de la covid

Francho ha sido uno de los futbolistas del Real Zaragoza que, a lo largo de la temporada, cayó infectado con el virus de la covid-19. Se le detectó el positivo el 24 de febrero y, con algunos síntomas, estuvo fuera del equipo alrededor de un mes. El episodio le cortó de raíz un excelente estado de forma que, desde su reaparición, le está costando alcanzar.

"Estuve 16 días encerrado en mi casa. Y eso no ayuda a nadie. Me costó volver y me encuentro en busca de la forma física que tenía antes de esa cuarentena. Poco a poco voy recuperándome y espero alcanzarla cuanto antes", reconoce el jugador aragonés.

A estas alturas del curso, ya en la recta final de su primera temporada como futbolista profesional, Francho es sincero al valorar su participación en el equipo en un año tan abrupto. "En verano no me imaginaba que iba a jugar tanto. Entonces pensaba solo en cuándo tendría la oportunidad de debutar, si jugaría en la Copa o sería en la liga. No ponía la mano en el fuego por jugar tanto como lo estoy haciendo. Así que estoy súper agradecido por haber tenido tantas oportunidades", admitió este martes una de las piezas más emergentes del fútbol de cantera del Real Zaragoza en los últimos tiempos.