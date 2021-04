Jim: "Hacer cambios en el equipo es una posibilidad que me ronda por la cabeza"

Juan Ignacio Martínez 'Jim', el entrenador del Real Zaragoza, anunció en la rueda de prensa de este sábado, previa al partido del lunes en Fuenlabrada (jornada 33ª), que el once inicial del equipo zaragocista presentará, seguramente, varias novedades en su formación, tanto en nombres propios como, tal vez, en algún detalle táctico.

"Introducir cambios es una posibilidad que me está rondando por la cabeza. Así se lo he dicho a los jugadores. Hay opciones de que haya entrada de nuevos jugadores, porque tenemos una plantilla de calidad y amplia. Vamos a jugar tres partidos en muy pocos días. Quedan 10 jornadas para el final de la liga y quiero a todo el mundo enchufado", subrayó Jim para argumentar lo que tendrá lugar a las 21.00 del lunes en el estadio Fernando Torres del sur de Madrid.

En el vestuario del Real Zaragoza aún duelen y sangran las heridas anímicas producidas por el 0-0, escaso y deficiente, que el cuadro aragonés firmó en La Romareda el jueves ante el penúltimo clasificado, el Cartagena. Un episodio que fue repetición de sensaciones respecto de lo ocurrido cuatro días antes el Logroño, donde el equipo no pasó de otro empate, 1-1, en una 'final' ante un rival directo en pos de la salvación. Y Jim así lo describió:

"Ya se apreció cómo estaban los jugadores nada más acabar el partido del jueves contra el Cartagena, muy fastidiados. El punto que sacamos en Logroño, al final, es fuera de casa, después de ir perdiendo, te deja otras sensaciones... Pero contra el Cartagena, con el máximo respeto al Cartagena, teníamos enfocado el hecho de sacar los 3 puntos y no pudimos. Era ganarles también el 'golaverage', distanciarlos aún más en la tabla... y no pudo ser. Está claro que estos dos empates nos saben a poco a todos", admitió.

El alicantino, no obstante, asegura que "con el paso de las horas, al grupo lo estoy viendo bien en el apartado anímico". Jim dejó algún detalle más de esta tarea de diván, de psicología, en la que el cuerpo técnico no deja de trabajar, obligatoriamente, en unos momentos culminantes de la temporada. "Hemos hablado con los jugadores tras los dos últimos empates, en especial con algunos de ellos. Y, poco a poco, ellos lo van superando. Aquí no queda espacio para lamentarse. El éxito del próximo partido pasa por una buena actitud colectiva", apuntó Jim con intención.

El técnico zaragocista defiende que "no hay ningún debate" en torno a los defensas centrales, una vez se vio el jueves que, ante el Cartagena, dejó en el banquillo a Jair. "Cualquiera de los tres (Peybernes, Francés y el portugués) puede jugar, y quien lo hace es decisión del entrenador. Necesitamos el concurso de todos, como en las demás líneas", expuso Jim, que no desveló si es posible que un día pueda utilizar de partida a los tres juntos en una zaga con cinco hombres, con dos laterales de largo recorrido. "Es una opción que está ahí siempre, tanto para el inicio de un partido como durante el transcurso del juego", reiteró, como en otras ocasiones previas, sin dar más datos.

Y también dejó su parecer en relación al rol del veterano Adrián González en el equipo, el único jugador que aún no ha sido titular en todo el curso y que apenas está siendo utilizado en las últimas jornadas en los minutos finales, incluso en el tiempo de aumento. "Adrián es un jugador que puede jugar en cualquier momento. Dentro de las alternativas, cuando le toque salir, nos ayudará. No hay ningún problema con él, no hay nada que se os escape (a la prensa). Estamos encantados con él, con su experiencia, con lo que aporta en el día a día, hablando, transmitiendo. El injusto soy yo, que no lo pongo", abundó.

El partido de Fuenlabrada, duro y recio

Juan Ignacio no profundizó en exceso en los detalles sobre el siguiente partido del Real Zaragoza, el referido de la noche del lunes en Madrid. Pero sí aportó un par de brochazos que definen cuál es su pronóstico sobre lo que se avecina. "El Fuenlabrada, como todo el mundo sabe, es un equipo que compite muy al límiite, cada balón lo disputa muy fuerte, lucha a tope y hace una gran presión. Con todas estas cosas deberemos tener mucho cuidado. Para ganarles, hay que utilizar sus mismas armas, algo que ya logró el Real Zaragoza en la primera vuelta antes de que yo viniera", dijo.

Los fuenlabreños vienen de encajar un rotundo 4-0 en el campo del líder Espanyol y, paradójicamente, de ganarle 4-1 al vicelíder, el Mallorca. Un contraste tremendo que deja alguna duda al análisis previo a la visita del Zaragoza. "Ellos dieron un gran rendimiento ante el Mallorca y, luego, contra el Espanyol, hay que tener en cuenta que se quedaron con 10 hombres pronto y eso influyó mucho. Lo que hemos de tener claro es la enorme dificultad que tiene jugar en el campo del Fuenlabrada", indicó el de Torrevieja.