El regreso de Eguaras en Vallecas abre el abanico en el centro del campo

La semana de trabajo del Real Zaragoza sigue su curso camino del partido de este viernes contra el Rayo Vallecano en Madrid, una cita en la que Juan Ignacio Martínez recupera a Íñigo Eguaras.

Limpio de tarjetas, el mediocentro navarro ha sido indiscutible con el técnico alicantino, una variable de primer orden a la hora de recomponer el centro del campo del equipo aragonés, mermado en las últimas semanas por las lesiones de Ros y Sanabria, la enfermedad de Francho y la sanción del propio Eguaras.

Para Vallecas, Juan Ignacio Martínez no recuperará aún a Sanabria. Su lesión ya le permite trabajar con el grupo en algunos ejercicios, como hizo el martes, pero no se espera que reciba el alta plena hasta la próxima semana.

De cara al equipo que se mida a los de Andoni Iraola, el entrenador del Real Zaragoza está trabajando en una línea de continuidad sobre el equipo que se impuso el pasado sábado al Tenerife. La victoria, con una mejora en el juego y una mayor producción ofensiva, impulsada por las modificaciones tácticas introducidas (paso al 4-4-2 con doble lateral y Narváez de escudero de Alegría en el ataque), refuerza la continuidad de la base de la formación.

Hay dos factores a considerar de cara a Vallecas. Una es el regreso de Eguaras. Y otra el poderío del Rayo Vallecano en su juego exterior, con colmillos como Álvaro García, Isi Palazón, Bebe o Andrés Martín. Si, como parece, el navarro vuelve al centro del campo, lo hará en el doble pivote, con Zapater y James Igbekeme jugándose una plaza. El resto del once no sufriría variaciones. Existe un matiz posible, con la permanencia de Zapater y James, con el nigeriano como centrocampista en la izquierda, como solía ocuparlo Víctor Fernández en sus mejores días de la pasada temporada. En ese caso, el sacrificado sería o bien Pep Chavarría o bien Carlos Nieto, pero, ante las características ofensivas del Rayo, JIM podría no deshacer el doble lateral para este partido.

Por lo demás, el once del Real Zaragoza tendrá a los habituales: Cristian, Vigaray, Francés, Jair, Bermejo, Narváez y Alegría. Una osamenta definida del equipo aragonés, ahora ordenados en un 4-4-2 sobre el que el nivel de juego dio un ligero salto adelante frente al Tenerife, especialmente, con la reunión como pareja de delanteros de Narváez y Alegría, autor de su primer gol con la camiseta zaragocista.