Jim: "No hay excusas para no ganar en Oviedo, nuestro déficit de puntos es muy grande"

Juan Ignacio Martínez 'Jim', el entrenador del Real Zaragoza, habló claro y directo en la rueda de prensa previa al viaje a Oviedo, donde el domingo a las 21.00 el equipo aragonés necesita ganar para no volver a caer en la zona de máximo peligro en el fondo de la clasificación.

NOTICIAS RELACIONADAS Zapater o cambio de sistema táctico, solución de Jim para Oviedo

"La derrota del lunes ante el Alcorcón ha sido una frenada en seco. Pero más que por perder, por cómo se ha producido esa derrota. Te queda una sensación rara en la mente. Yo no soy hombre de poner paños calientes. Los jugadores saben que la palabra 'ganar' hay que ponerca cada día en mayúsculas porque nuestro déficit de puntos es muy grande. Así que en Oviedo no hay excusas para no ganar y los 3 puntos han de ser para nosotros", remarcó en el momento más profundo de su mensaje este viernes .

Jim insistió en su mensaje a la plantilla: "Oviedo es una final, como lo serán todos los partidos. Todo finales por ese enorme déficit de puntos que arrastramos".

El técnico alicantino, que ha sido loado y descatado en sus dos primeros meses de trabajo en Zaragoza por su labor de motivación en un vestuario muerto a su llegada, se encuentra en un punto novedoso de su tarea en el vestuario aragonés, el de administrar el primer varapalo serio para ser capaces de remontar cuanto antes el bajonazo moral. "No puedes estar cada día cargando de sustancia psicológica a los jugadores. En este sentido, yo sentí una satisfacción importante el día siguiente de la derrota última (el martes), al ver la reacción de los titulares e, incluso, de los que no jugaron contra el Alcorcón. Veo gran predisposición y autoestima para reaccionar ya mismo. En Oviedo, más que cambiar de sistema táctico o de futbolistas, lo que tenemos que cambiar es de actitud", subrayó con un mensaje duro, sin rodeos, hacia su plantilla.

"Dos variantes" tras la baja por covid de Francho

Juan Ignacio fue preguntado por el obligado cambio que está abocado a ejecutar en el once inicial básico de las últimas jornadas al quedar fuera del equipo Francho, contagiado de covid-19 esta semana y en cuarentena durante al menos 10 días. Y el preparador de Torrevieja, sin especificar cuál va a ser la solución que va a adoptar en la reestructuración del bloque principal, sí que dejó algunos detalles de su dilema, agravado por las bajas por lesión de Javi Ros y de Sanabria.

"Contemplo un par de variantes en el equipo alrededor del puesto que deja Francho. La posición natural, obviamente, dice que la opción es Zapater. Y también está ahí Adrián González. Pero también tengo alternativas con jugadores de banda que nos pueden ayudar en estos momentos. Lo tengo que valorar", anticipó en una nebulosa premeditada "para no romper el factor sorpresa sobre el rival y porque los propios jugadores aún no lo saben".

También habló de la opción de jugar con 5 defensas, metiendo en danza un tercer central (Peybernes) y cuajando de futbolistas la zona central del campo, con dos laterales adelantados. "Son posibilidades que están ahí. Esta también la manejamos y, además, en un partido reciente, cuando metí a Peybernes en los últimos minutos (Málaga), ya la utilizamos brevemente. Pero no se trata de pensar en estas modificaciones porque consideremos que hay que hacer revoluciones, no hay que rasgarse las vestiduras ni volverse loco. Eso puede mostrar desconfianza en el grupo, en los jugadores. Y yo no la tengo", expuso al respecto.

Alegría, con los bonus al límite a la espera de su gol

Asimismo, Jim fue preguntado por el estado de ánimo de Alegría, el delantero centro fichado de máxima urgencia en enero para arreglar la carencia superlativa de gol en la plantilla (los puntas Gabriel Fernández, Vuckic, Zanimacchia, Larrazabal suman entre todos cero goles desde principio de curso) y que, en sus primeras cinco apariciones, aún no ha visto portería tampoco.

"Los delanteros viven del gol, esto es así. Alegría nos está dando otras alternativas al juego de ataque, pero también la tiene que meter. Él se encuentra fuerte mentalmente. No es normal que tantos futbolistas de ataque hayan llegado a estas alturas de temporada sin anotar un gol", respondió Juan Ignacio con una última frase a modo de intento de ruptura del hechizo dañino que tiene ciegos a todos los delanteros del plantel: "Esto se tiene que romper ya y yo espero que sea este domingo en Oviedo, sobre todo por que no se siga dañando la autoestima de los jugadores, algo fundamental en el crecimiento de un equipo", concluyó.