Jair: "Todos sabemos la situación tan delicada en la que nos encontramos"

Jair Amador, defensa central del Real Zaragoza y titular fijo desde la llegada de Juan Ignacio Martínez 'Jim' como tercer entrenador del equipo en lo que va de temporada, ejerció de portavoz del vestuario a tres días de viajar a Oviedo para afrontar el partido de la 27ª jornada y con el dolor aún vivo por la derrota por 0-1 el lunes ante el Alcorcón, rival directo en la lucha por eludir el descenso a Segunda B.

NOTICIAS RELACIONADAS Ningún positivo más en la plantilla del Real Zaragoza tras el manifestado de Francho

"Estamos fastidiados (dicho por él a través de un taco). Perder ante un rival directo, además en casa, es un golpe duro. Podíamos haber cogido un pequeño colchón de puntos con la parte más baja de la tabla, un respiro importante, y no lo hicimos. El equipo salió muy afectado del campo e, incluso, el comienzo de la semana ha sido duro", admitió el portugués-caboverdiano.

Al equipo no le queda otro remedio que intentar arreglar semejante patinazo en la inminente visita a un Oviedo que también camina con dudas y está cerca del peligro. "Es muy importante que saquemos los 3 puntos en el Tartiere para seguir fuera de las plazas de peligro, aunque estemos muy cerca. Necesitamos sacar con éxito los partidos siguientes, sumando de 3 en 3", apostilló el defensor zaragocista.

Jair, con gesto serio, abordó la problemática del equipo sin rodeos. "Hemos de seguir rascando puntos fuera de casa, algo que era lo que más nos estaba costando hasta ahora y que logramos superar en parte con los partidos de Málaga y Sabadell. En Oviedo hay que sumar, pero además los 3 puntos, como buenamente podamos", apuntó.

Al término del choque con el Alcorcón, Jim, el entrenador, dijo en rueda de prensa que "si no se pone todo en el campo es imposible ganar estos partidos". Sono a reproche al equipo, a diversos futbolistas. Jair lo entiende así: "No creo que fuera cuestión de actitud. Todos sabemos lo que nos estamos jugando y la situación tan delicada en la que estamos. Al final, lo que pasó es que, sin darnos cuenta a lo mejor, no vas al máximo, no das el cien por cien. Hay veces que la cosas no te salen. Y tuvimos enfrente a un Alcorcón que sí demostró que iba a por todas, con un plus más de intensidad que nosotros", señaló de manera cristalina.

El '3' blanquillo valoró la baja de Francho tras conocerse en las últimas su positivo por covid-19. "Es un golpe para el equipo porque Francho venía haciendo las cosas muy bien. Es una baja complicada, sensible, por lo que significa él para nosotros en estos momentos. Pero creo que tenemos plantilla para asumir su ausencia y saldrá otro compañero para hacerlo igual de bien", dijo Jair.

NOTICIAS RELACIONADAS Sexto caso de covid en el Real Zaragoza desde el inicio de la pandemia

Por último, el central también habló del portero, Cristian Álvarez, que en un error grave se metió en propia puerta el 0-1 que dio el triunfo al Alcorcón y que tiene al Real Zaragoza sumido en mil dudas una vez más tras dos meses de cierta calma. "Cristian está fastidado. Él sabe el fallo que tuvo. Pero lleva muchos años en esto y es un gran profesional. Estamos todos con él. En otros momentos somos los demás los que hemos fallado", expuso jair.