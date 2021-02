Se cumple un año del último partido con público en la Romareda

Seguro que muchos zaragocistas lo recuerdan. El 23 de febrero de 2020, hace hoy justo un año, fue la última vez que el público pudo disfrutar de un partido del Real Zaragoza en la Romareda. Un encuentro en el que los aficionados disfrutaron un juego brillante por parte de los blanquillos, que les sirvió para consolidar su lugar en cabeza, a un punto del liderato.

Aquel 23 de febrero el Real Zaragoza se impuso 3-1 a un Deportivo de la Coruña con goles de Eguaras, Atienza y Luis Suárez. Fue una tarde de fiesta en la Romareda que corroboró el enorme crecimiento del equipo de Víctor Fernández, que no había perdido ninguno de los partidos disputados en lo que llevaba de año. El estadio zaragozano aclamó a los suyos durante todo el encuentro y tras el pitido final entonó el himno del club a capela y coreó lemas alentando el regreso a Primera División.

Trepidante fue el juego de la primera parte, un toma y daca constante entre dos equipos enrachados en la liga empapados de confianza y autoestima en todos sus jugadores. El 1-0 llegó enseguida, en el minuto 5, con un derechazo de Eguaras desde la frontal del área tras un córner. El Deportivo rápidamente se encargó de dejar claro que había venido a Aragón a por todas. En el minuto 11 igualaron el marcador con un gol de cabeza de Mollejo. Víctor Fernández fue consciente entonces que el Real Zaragoza necesitaba espabilar (los pases de Eguaras no traspasaban líneas. Burgui no se dejaba notar. Soro no sujetaba un balón). El Dépor siguió percutiendo con sus jugadas largas un cabezazo de Clemente hacia su portería bien pudo acabar en gol en propia puerta.

Tras unos minutos de reflexión en ambas escuadras, llegó el balsámico 2-1, anotado de cabeza por Atienza tras centro de Eguaras en otro saque de esquina en corto de Soro. Era el minuto 32 y el Real Zaragoza volvía a terrenos de calma. Hasta el intermedio, el Dépor intentó la igualada pero los zaragocistas se cerraron con criterio atrás y no dejaron espacios para ello.

La segunda parte arrancó sin cambios nominales. Víctor quiso jugar en la contra y el Real Zaragoza dejó que el Dépor le atacase y tuviera más el balón. Pero llegó el 3-1 por parte de Luis Suárez, en una penetración en velocidad tras pase largo de Eguaras, rebasando a Nolaskoain y superando entre las piernas en el mano a mano a Dani Giménez. La fiesta estalló en La Romareda por todo lo alto. Como en los mejores días del pasado. Una gozada colectiva.

La última ocasión en la que el Real Zaragoza jugó con público, fuera de casa, fue el 8 de marzo de 2020 en Málaga. Un partido eléctrico, complicado y discontinuo en una febril Rosaleda que finalizó con un soberano triunfo de los blanquillos en el minuto 85. El siguiente encuentro que iba a disputar el Real Zaragoza, el 15 de marzo contra el Alcorcón en la Romareda (previsto en un principio ya sin público con motivo de la pandemia) fue suspendido ante el avance del coronavirus.

