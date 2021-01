Juan Ignacio Martínez quiere a Alegría en punta el viernes en Albacete

Que Álex Alegría, delantero centro del Real Mallorca, era el principal candidato a reforzar al Real Zaragozaen enero en la zona del gol se daba por supuesto desde que Miguel Torrecilla llegó a la dirección deportiva aragonesa en diciembre. El punta extremeño (Plasencia, Cáceres, 28 años) es un jugador de su confianza, de su repertorio primero en caso de búsqueda de fichajes de urgencia. Y aquella sospecha, ya certeza, está prácticamente consumada. Se avanzó bastante en las negociaciones la semana pasada y, en las últimas 48 horas, todo ha quedado dispuesto para que todas las partes lo den por bueno y se haga público.

NOTICIAS RELACIONADAS Peybernes se incorpora a la plantilla del Real Zaragoza

Alegría sabe que no va a jugar en el Mallorca, donde ha ido perdiendo valor dentro de los planes de Luis García Plaza, el entrenador bermellón, que además ha solicitado un ‘9’ más con el que apuntalar a los Abdón Prats, Amath, Cardona e, incluso, el filial Diabaté. El futbolista cacereño tiene la garantía de Torrecilla para dar el paso de venir a préstamo a Zaragoza, pues con él ya fue de la mano al Betis y al Sporting de Gijón. Hay vieja sintonía, confianza. Y el entrenador zaragocista, Juan Ignacio Martínez ‘Jim’, que también tiene por mentor al mismo Torrecilla, ve en Alegría, en su fortaleza como delantero de área de 1,89 de estatura y notable juego áereo y de control de balón de espaldas, la figura clave para reactivar una vanguardia mustia, muerta en diversas piezas del actual plantel. Todo esto va a terminar casando, una vez más en la trayectoria de Alegría, para que el jugador deje Mallorca cuanto antes y llegue a Zaragoza con rol de titular.

En este arranque de semana, un lunes que pone en marcha la cuenta atrás para el inicio de la segunda vuelta del equipo zaragozano, algo que tendrá lugar el viernes por la noche en Albacete (21.00) ante el colista de la categoría –una auténtica final por la supervivencia en el estadio Carlos Belmonte–, la única incógnita por despejar en la contratación de Alegría es la del momento de su incorporación al Real Zaragoza. Jim quiere que sea ya. Desea el club aragonés que su nuevo ‘9’ pueda debutar en campo albaceteño, sin más demora. Se trata de un fichaje estratégicamente crucial para el futuro que aguarda, tan cargado de necesidades, responsabilidad y exigencia en la clasificación.

Por una parte, el Real Zaragoza, que está a la espera de dar más salidas de su actual plantilla (jugadores como Guitián, Vuckic, Larrazabal, Nick, Raí Nascimento... están siendo tanteados para que así sea), también se mueve por la vía de los nuevos patrocinios con los que lograr que La Liga dé vía libre a un nuevo fichaje de inmediato, una vez consumado el viernes el del defensa central Peybernes, que llega cedido del Almería. Ayer, el club hizo pública la incorporación de la empresa aragonesa Nodriza Tech, del sector de la tecnología y con ramificaciones en ámbitos de la construcción, publicidad o el inmobiliario, entre otros, al grupo de patrocinadores oficiales de la SAD.

Y, en el otro lado de la ecuación, el Mallorca quiere intentar que la salida de Alegría rumbo a Zaragoza se simultanee –o se acerque mucho en el tiempo– al fichaje del club balear que venga a ocupar la plaza del que va a ser nuevo ariete blanquillo. Si todo esto, como parecía anoche que iba a ocurrir en breve tiempo, engrana adecuadamente, Jim podrá hacer realidad su deseo de contar con Alegría en Albacete dentro de cuatro días en el principio de la hora de la verdad: la segunda vuelta de la liga.

NOTICIAS RELACIONADAS Torrecilla, obligado a dar nuevas salidas para hacer más fichajes

Alegría ya tiene preparadas las maletas en Palma. Atrás quedarán sus 13 breves apariciones en la primera mitad de la competición con el Mallorca, en las que apenas ha sumado 329 minutos, sin marcar un solo gol. Solo completó un partido, en el triunfo isleño en Lugo por 0-1. Y fue titular en otra victoria foránea, 1-2 en Cartagena, en la que fue sustituido en el minuto 82. También empezó la liga en el once inicial (derrota 0-1 ante el Rayo Vallecano en Son Moix), pero fue relevado en el 55. El resto de aportaciones fueron de 1, 3, 4, 13, 15, 17 minutos, colas de partidos, sin más. En el 0-0 de La Romareda, por cierto, el ariete no fue convocado y no viajó a Zaragoza.

Una carrera de idas y venidas

El año pasado, en Primera División y antes de irse prestado al Extremadura en la segunda parte de la liga, Alegría jugó con el Mallorca en seis partidos (Atlético Madrid, Real Sociedad, Athletic de Bilbao...). En el club extremeño, donde llegó en situación desesperada y no logró evitar el descenso a Segunda B, el plasentino anotó 6 goles, uno de ellos –de cabeza– al Real Zaragoza en la victoria aragonesa por 1-2 en el Francisco de la Hera de Almendralejo.

Hace dos temporadas, Alegría también tuvo dos equipos. Empezó en el Rayo Vallecano en Primera, donde solo jugó en 9 partidos a las órdenes del ex del Huesca Míchel sin ver portería, y acabó cedido en el Sporting de Gijón, al que lo llevó Torrecilla en enero, donde sí anotó 3 dianas. En ese semestre compartió titularidad en el once gijonés con... Peybernes, el fichaje zaragocista llegado anteayer para fortalecer la zaga de Jim.

Tres años atrás, Alegría militó en el Levante, en Primera, jugando 9 partidos sin marcar gol. La campaña anterior, estuvo en el Betis –territorio de Torrecilla entonces–, también en la élite (25 partidos y 3 tantos). Su eclosión data del curso 15-16, hace cinco ligas, cuando jugó cedido por los béticos en el Numancia y marcó 12 goles en 41 duelos con los sorianos en Segunda División, su récord.