Cristian Álvarez: "Salvar esto es algo que urge, no cabe un solo minuto de relajo"

Cristian Álvarez, portavoz del vestuario en la antesala de este fin de semana de enero sin fútbol de liga en Segunda División (a causa de la exclusividad que pide desde el año pasado la Federación Española de Fútbol para la Supercopa de España), expuso este viernes una decena de ideas claras, cristalinas, como en él es habitual cuando asoma en público para contar las cosas del Real Zaragoza.

El guardameta argentino, pieza crucial de la plantilla en todos los sentidos, dejó mensaje de hondura. Para que todos, propios y extraños, los de dentro, los de alrededor y los de un poco más afuera, tomen nota de cómo se aprecian las cosas entre la gente veterana, con personalidad y criterio, que hay dentro del plantel zaragocista.

"Sobre el rendimiento del equipo en la primera vuelta está claro lo que ocurre. Cuando no se sacan resultados, no hay buen juego y existen problemas en la clasificación, es para que todos miremos hacia dentro. Lo que hemos dado hasta ahora no ha sido el mejor nivel de ninguno. No hay excusas. Cada uno tiene que hacerse cargo de lo que da sobre el campo cada día. Solo desde la autocrítica se pueden encontrar las soluciones", expuso con contundencia el portero sudamericano del Real Zaragoza.

También habló, en similares términos, de él mismo, de su aportación particular en el deficiente caminar el cuadro aragonés en esta liga, siempre atascado en los puestos de descenso a Segunda B, merodeando con la catástrofe de la que ahora intenta huir. "Yo, hasta ahora, he jugado una primera parte de la liga con muchas irregularidades. He estado a la altura que ha dado todo el equipo. Tengo que exigirme mucho más para poder estar como en el pasado. Sé que es difícil rayar la excelencia todos los partidos, pero duele ver al equipo ahí abajo. Yo me comprometo a trabajar al máximo para mejorar mi rendimiento", dijo con sinceridad.

Sobre la llegada de Juan Ignacio Martínez 'Jim' como tercer entrenador del equipo en solo tres meses y medio de torneo, Cristian Álvarez también emitió contenidos dignos de análisis en las circunstancias que concurren. "Que un hombre como Jim se haya ganado el respeto y la admiración de todo el vestuario en este corto tiempo te dice de la importancia que tiene un entrenador dentro de un equipo", subrayó el cancerbero zaragocista, en su positiva ponderación del preparador alicantino.

Aviso sobre lo que aguarda: "Urge ganar, no hay tiempo para especular"

Cristian Álvarez también indició sin cortapisas sobre la situación deportiva que tiene ante sí el Real Zaragoza, aliviada gracias a los últimos puntos sumados en las tres últimas jornadas de la primera vuelta, que lo han hecho llegar a la insuficiente cota de los 20 puntos, justo en el ras del descenso. "Es imposible relajarse. Nos queda muchísimo por delante, va a ser una batalla hasta el final por escalar posiciones. No estamos para especular hablando de que hasta abril o mayo esto no se decidirá. Esto, salvar el descenso, es algo que urge. Y desde el primer partido, el próximo en Albacete. No podemos darnos el lujo de perder un solo minuto de relajo", avisó desde esa sensación de cierta calma generada tras las victorias ante Lugo y Logroñés en La Romareda, trufadas con el empate en Cartagena.

Álvarez describe la percepción de estabilidad anímica y mental que el grupo ha experimentado tras la reciente llegada de Jim al timón del vestuario. "Vernos fuera de las posiciones de descenso ahora mismo, aunque estemos con los mismos puntos que esos puestos, es importantísimo, sobre todo por cómo estuvimos de mal durante varias semanas atrás, perdiendo muchos partidos seguidos. Está claro que hemos ganado en confianza tras estos últimos resultados, pero nos queda toda la segunda vuelta, que tendremos que hacerla buena para que esto tenga sentido", razonó el rosarino.

Sobre el sentir de la plantilla en el maremagnum que ha supuesto la primera vuelta del campeonato para el Real Zaragoza, Cristian Álvarez ha dibujado un panorama impresionista. "Con el miedo convivimos cada semana. Se vive con ansiedad esta situación, estar cada día abajo en la clasificación es difícil de asimilar. Además, cuando todo se torció, estábamos en una situación de mucha confusión dentro del club. Y, eso, a nosotros (a los futbolistas), nos generaba una gran incerticumbre. Por suerte, ha llegado Jim, que ha sido fundamental, crucial para ver lo que viene con esperanza", remarcó el portero titular zaragocista.