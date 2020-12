Clemente y Lasure continuarán en el Logroñés y Leganés

Los extraños casos de Enrique Clemente y Dani Lasure, en cierto modo, explican los destinos del Real Zaragoza en su errático caminar por la Segunda División. Cuesta creer cómo un titular para Luis de la Fuente en el centro de la defensa de la selección española sub 21 no tenga sitio en el Real Zaragoza. Del mismo modo que no se entiende que Dani Lasure tenga cabida en una plantilla aspirante a la Primera División, como la del Leganés, y no en la del Zaragoza.

Clemente, además, se está saliendo en su nuevo equipo, la UD Logroñés. Titular siempre que ha estado en condiciones (12 partidos, 1.007 minutos), Clemente fue considerado durante el mes de noviembre como uno de los mejores jugadores de la Segunda División española. En su rango de edad (21 años), no hay parangón en la categoría de plata del fútbol español. El joven defensa dejó el Real Zaragoza durante el verano pasado, cedido por esta temporada al club riojano.

De raíces familiares profundamente zaragocistas, Clemente pudo haber firmado en su etapa formativa por el Real Madrid, Barcelona y Villarreal; pero siempre quiso quedarse en Zaragoza. Pese a su notable rendimiento, este curso fue cedido. Para más inri, a un rival directo en la lucha por la permanencia... Cuesta creerlo, pero es así. Y así será hasta junio, cuando finaliza su préstamo al Logroñés.

Dani Lasure también atraviesa por una situación semejante. A diferencia de Clemente, ha sido cedido a un conjunto que teóricamente pugnará por el ascenso a la Primera División, como el Leganés. El lateral izquierdo aragonés ha jugado cinco partidos, para un total de 315 minutos con el club pepinero. Lasure está citado el próximo lunes en Butarque para regresar al tajo después de las vacaciones navideñas vividas en Zaragoza con su familia. También volverá al club aragonés en junio próximo, después de haber pasado por una cesión. Igual que Clemente, dos zaragocistas alejados del Real Zaragoza.