"Jim, más que un entrenador, es un motivador, un psicólogo"

Jim. A Juan Ignacio Martínez le llaman Jim. Las iniciales de su nombre complejo y de su primer apellido. Las siglas como síntesis, de la misma forma que él intenta simplificarlo todo. No es rebuscado, no le gusta escucharse. Cuida mucho al jugador, consciente de que todo entrenador en verdad está en manos de los futbolistas. Tres exjugadores del Real Zaragoza, Antonio Longás, Chus Herrero y Fernando Soriano, nos hablan sobre Jim, el hombre que pilotará el destino inmediato del equipo aragonés.

Educado en el sufrimiento de las categorías inferiores del fútbol español, Jim comenzó a escalar categorías avalado por sus resultados. En modo alguno Jim representa el caso del exjugador de renombre que va de banquillo en banquillo solo avalado por su fama como jugador. Todo se lo ganó a pulso. Del Cartagena al Alcoyano, del Alcoyano al Salamanca y al Albacete. Hasta que regresó al Cartagena en 2009. Allí coincidió con un notable ramillete de jugadores. Entre ellos, Longás y Chus Herrero. «Con él completé mis dos mejores años como futbolista. Fue en el Cartagena. Fue una experiencia sensacional. El primer año estuvimos a punto de ascender a Primera División con un equipo que llegaba desde la Segunda B. También tengo que decirle que teníamos un equipazo: Víctor el del Valladolid, De Lucas, Toché… Yo solo puedo hablar bien de Jim. Le estoy muy agradecido», reiteró hasta la saciedad Antonio ‘Magic’ Longás.

No obstante, Longás encontró diferencias entre las deslumbrantes temporadas en Cartagonova y el Real Zaragoza actual. «Ahora bien, la situación del Zaragoza es totalmente diferente. No es igual hacer un proyecto como él lo hizo en Cartagena, a hacerte cargo de un Zaragoza en zona de descenso», puntualizó, para luego considerar la capacidad de Jim para escapar del peligro. «Eso sí, creo que es el entrenador idóneo para revertir la situación, porque, más que un entrenador, es un motivador y muy buen psicólogo, que es lo que ahora necesitan los jugadores del Zaragoza», explicó Antonio Longás.

El exzaragocista dibujó su perspectiva del equipo del león. «El Zaragoza ha entrado en una dinámica negativa. Los jugadores salen al campo bloqueados. Tampoco tiene jugadores veteranos... Son gente joven que está muy abajo en la clasificación, y así es complicado rendir. Para eso Jim sí es muy bueno, pues sabe motivarte, liberarte de la tensión. Además, los entrenamientos los hace amenos, es divertido, se esmera en que el futbolista se encuentre a gusto… En serio, lo pasábamos bien entrenando con él. En las charlas, en los vídeos que ponía antes de los partidos… Yo disfruté mucho con él. A mí me trató como a un hijo. Yo solo puedo hablar bien de él, tanto en lo deportivo como en lo personal», insistió Antonio Longás.

Chus Herrero, exjugador del Real Zaragoza ahora en las filas del Tarazona de Segunda División B, también conserva un grato recuerdo de Juan Ignacio Martínez. Como Longás, coincidió con Jim en el Cartagena. «A mí me entrenó en el Cartagena. Guardo muy buen recuerdo. Fueron dos años muy buenos. El equipo acababa de ascender desde la Segunda B. Había muy buena plantilla en Cartagena y se logró hacer un gran equipo. La Segunda División A no tenía el formato de ahora. Con el formato de ahora, seguro que el primer año habríamos hecho ‘play off’. En el segundo, nos habríamos quedado a las puertas. No recuerdo las cifras exactas, pero sí que había muy buen grupo de jugadores y que los resultados fueron buenos», detalló.

«Teníamos un equipazo: Antonio Longás, Toché, De Lucas, Unai Expósito, Rafa Clavero… Un equipo muy bueno. Pero el ambiente también era bueno. Eso fue fundamental. El conjunto entró en una dinámica muy buena. En algunos momentos, nos vimos muy arriba en la tabla clasificatoria de Segunda A», continuó Chus Herrero.

Al igual que Longás, Chus Herrero habló del esmero con que Jim trata al futbolista. «Jim sabe llevar muy bien el grupo. Sabe dar confianza al jugador. Eso le puede venir bien al Zaragoza. Además, a él le van los retos. Va a darle muchísimo apoyo al jugador. Eso es lo que necesita el Zaragoza actual. Tiene muchísimo carácter. Si le respondes, irá a muerte contigo; pero como no le rindas, no se casa con nadie», advirtió, antes de especificar sus ideas relativas al juego. «En el aspecto táctico, es capaz de adaptarse a las plantillas que tiene. En el Cartagena, jugábamos el balón; pero en el Levante consiguió ser muy competitivo jugando muy agresivo, e incluso metió al equipo en Europa, algo impensable para el Levante», enfatizó Chus Herrero.

Fernando Soriano, en la actualidad director deportivo del Ibiza, también estuvo a las órdenes de Jim. Fue en el Almería, en el curso 2014-15, una temporada en la que por el banquillo andaluz pasaron cuatro entrenadores: Francisco (actual técnico del Huesca), Miguel Rivera, Jim y Sergi Barjuán. «La experiencia que tiene le hace saber, dar la cara cuando se necesita. Se acerca mucho al jugador. Tiene capacidad para convencer, para motivar. Es agradable y exigente. Contagia entusiasmo. Espero que estas cualidades le sirvan para sacar adelante al Zaragoza. Soy consciente de la situación del Zaragoza. Hacen falta refuerzos de verdad», argumentó este estudioso del fútbol. «Los de arriba de Segunda A están sumando mucho esta temporada. Espero que salga cuanto antes de abajo», concluyó Soriano.