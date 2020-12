Torrecilla: "El tiempo dirá si Iván Martínez sigue en el banquillo"

Con un discurso prudente, sin querer transmitir “ningún mensaje que pueda influir en la dinámica del equipo”, Miguel Torrecilla ha sido presentado este jueves como nuevo director deportivo del Real Zaragoza, cargo al que llega con la “ilusión” de poder ayudar a un club histórico que se encuentra en una situación delicada.

“Cuando te llama el Zaragoza -Cuartero en este caso- es fácil decir que sí. Enfrento un reto apasionante, que consiste en lograr que el equipo salga de abajo”, se ha arrancado Torrecilla, y ha asegurado que sus pensamientos, por ahora, no van más allá del partido que el cuadro aragonés deberá disputar el próximo domingo (21.00) frente al Sporting de Gijón.

“Aterrizo en un nuevo proyecto y necesito tiempo para analizar la situación de la plantilla. No quiero decir nada que distraiga a los jugadores. Toda la energía tiene que estar centrada en el encuentro de El Molinón”, ha añadido el nuevo director deportivo zaragocista, antes de confirmar que Iván Martínez dirigirá al equipo frente al Sporting.

“Iván estará en Gijón. Después, el tiempo dirá si lo mantenemos en el banquillo”, ha adelantado, queriendo trasladar todo su apoyo al ‘staff’ técnico que está preparando la trascendental cita en tierras asturianas. “Ha hablado con el grupo al completo. El capitán Zapater me los ha presentado uno por uno y les he transmitido la importancia de que se centren en el día a día”, ha explicado Torrecilla, que quiere analizar bien la estructura del club antes de acometer los fichajes.

“Ahora mismo me preocupa tener información de la plantilla, de lo que es el vestuario y su situación anímica. Después, habrá que ver si al mercado se acude de forma precipitada o con mejores sensaciones, pero mi experiencia me dice que no hay que precipitarse con las llegadas”, ha enfatizado el salmantino, que considera que el mercado invernal todavía está “muy lejos” aunque la cronología diga “lo contrario”.

Torrecilla ya ha mantenido varias conversaciones con Lalo Arantegui, anterior director deportivo zaragocista, y seguirá viéndose con él próximamente porque entiende que su opinión es importante. “Nos une una buena amistad y voy a tener en cuenta su conocimiento de la plantilla”, ha reconocido, para después recordar que, antes de que empezase la temporada, nadie imaginaba que el Zaragoza iba a estar peleando por el descenso.

Por último, Torrecilla ha destacado que tiene un profundo conocimiento de la cantera zaragocista y espera que los chicos de la casa tengan protagonismo en su proyecto. “Durante mi etapa como director deportivo del Sporting de Gijón, tuve un ojeador en Zaragoza. Conozco bien la base, a los chicos, y defiendo la frase que dice que ‘no hay que buscar fuera lo que tienes en casa”, ha completado un Torrecilla que apostará por el “rendimiento” de los jugadores, sea cual sea su procedencia.