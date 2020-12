El uno a uno del Real Zaragoza en la derrota por 1-0 en Almería

CRISTIAN ÁLVAREZ 1

Inédito en la primera parte, donde solo sacó de portería y atajó balones inertes. En el gol, Sadiq lo superó magistralmente. Noche sin sustancia para él.

VIGARAY 1

Vivo en ataque e nla primera parte, sin sufrir demasiado con Lazo. Dio un par de buenos pases y centros, no aprovechados. Después, se diluyó y se apagó.

FRANCÉS 1

Buena su primera mitad, listo en la anticipación en varios balones peligrosos en la frontal. Mal en el gol en el retroceso. Sufrió en las contras. Sustituido.

JAIR 1

Hizo un primer tiempo muy apañado, bien por alto en defensa y sin errores con los pies. Tuvo un cabezazo de gol en ataque. Falló en el gol de Sadiq.

NIETO 1

Muy activo en los despliegues ofensivos en la primera parte, con intención. Luego, bajó prestaciones con el balón en los pies. Atrás, tuvo de todo.

FRANCHO 1

Como todos, hizo un primer tiempo vistoso, con sus idas y venidas y llegando al área con peligro. Tras el descanso se apagó mucho. Irregular.

EGUARAS 0

Empezó errático en los pases (incluso en los fáciles). Por momentos, se entonó y pareció volver al juego... pero acabó ido tras el descanso. Insustancial.

ZANIMACCHIA 0

Nueva titularidad, nueva decepción. Remató mal una vez, pidió un penalti que no era, empezó varias cosas y no acabó nada. No da la talla.

CHAVARRÍA 1

Dejó media hora de cierta vistosidad en las incursiones por la izquierda, de la mano de Nieto, aunque nunca terminó nada. Luego, bajó mucho. Sustituido.

IVÁN AZÓN 1

Alborotado, peleón, volvió a estar más tiempo caído en el césped que de pie, un tic que deberá quitarse para que no sea un cliché. Erró un gol. Suplido.

NARVÁEZ 0

El equipo remató ayer seis veces y tuvo siete ocasiones de gol... y él no estuvo en ninguna. Mala noche. Acelerado ante sus ex. Sin eficacia alguna.

VUCKIC 0

Sustituyó a Azón a falta de 20 minutos y, realmente, fue como si no hubiese salido nadie al campo. No se le vio al esloveno. Flotante, sin incidencia.

RAÍ NASCIMENTO 1

Entró junto a Vuckic en el puesto de Zanimacchia. Dio vida a la banda izquierda, hizo un buen disparo (el único del equipo) y se dejó notar. Útil.

CARBONELL 1

Debutó el juvenil para jugar el cuarto de hora final en vez de Chavarría. Mostró descaro, entró en el área, regateó y encaró, pero sin fortuna final. Atrevido.

JAVI ROS S. C.

Suplió a Eguaras en el 89, en ese tipo de cambios postreros, sin tiempo, que casi nunca suelen aportar nada a la desembocadura del partido. Así fue.

GABRIEL FERNÁNDEZ 0

Entró también en el 89, por Francés, a la desesperada. En su caso sí pudo ser decisivo su corto paso por el partido. Pero falló un gol imperdonable. Un retrato.