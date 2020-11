Narváez viaja tocado a Barcelona y Vigaray también es duda por cuestiones físicas

Juanjo Narváez, el más atinado goleador del Real Zaragoza en esta horrible temporada 20-21 con 4 tantos, viaja definitivamente a Barcelona para intentar aportar su parte alícuota, la que pueda, en el complicado envite ante el Espanyol. Lo hace tocado, con mermas físicas evidentes que vienen ya de largo, desde hace al menos cuatro semanas y que, en el minuto 73 del último partido ante el Rayo Vallecano, hicieron saltar las alarmas al caer el colombiano al suelo tras una carrera y, con la mano en la ingle izquierda, solicitar el cambio (entró por él Nieto).

"Narváez va a viajar. No así Adrián, que ya sabéis que está lesionado desde el partido contra el Rayo, ni tampoco Igbekeme, que tiene otra rotura muscular. Nos llevamos a todos los disponibles, que son 24, y hay alguna duda más que despejaremos a última hora", dijo Iván Martínez, el entrenador del Real Zaragoza, en la rueda de prensa previa al viaje a la Ciudad Condal, cuando aún no se había hecho pública la citación oficial del equipo.

En esa frase, respuesta a una pregunta directa sobre los lesionados y tocados de los últimos días, Iván desveló el KO de James Igbekeme para, al menos, un mes. El nigeriano irá así de la mano de Adrián González, que salió roto de su breve paso por el césped el miércoles último ante el Rayo Vallecano.

La duda principal, a la que Iván se refería, gravita sobre el lateral Vigaray. El madrileño, que viene de una larga y dura fase de lesión muscular reiterada, ha reaparecido en los últimos 10 días un tanto forzado, porque las circunstancias no dan más cintura al cuerpo técnico ni al limitado equipo. Y en la recta final del duelo ante los rayistas, hace solo 3 días, Vigaray se resintió de sus problemas perennes en los muslos y pidió ser sustituido en pleno acoso vallecano (entró por él Tejero en el minuto 82).

Las breves pinceladas técnico-tácticas de Iván sobre el partido

Iván Martínez, como se preveía, afrontó en la previa al viaje a Barcelona una rueda de prensa más centrada en asuntos exógenos al partido ante el Espanyol que sobre el fútbol en sí. Algo natural por todo lo que envuelve a la situación del equipo a estas alturas de liga.

"Si no creyéramos que podemos ganar al Espanyol en su campo sería mejor no viajar", llegó a decir en un pasaje de su intervención Iván, que se mostró ajeno a cualquier presión externa o a la posibilidad de que éste pueda ser su último partido al frente del primer equipo. "Todo lo que se habla fuera no me interesa. Nosotros nos tenemos que centrar en disfrutar de cada día que estemos al frente del Real Zaragoza. El club está por encima de todo. Si pensara en esas cosas, me estaría quemando yo solo. En Barcelona, hay que intentarlo todo para lograr ganar por fin un partido", expuso Iván.

El técnico aragonés dejó pinceladas de lo que el Real Zaragoza va a tratar de poner en escena en el estadio de Cornellá-El Prat. "Nosotros, sin balón sufrimos mucho. Vamos a intentar tenerlo más tiempo en nuesto poder. Vamos a defender juntitos, cortos, estrechos sobre el terreno de juego porque, cuanto más largos y más anchos estamos, menos opciones tenemos de ganar. Vamos a ayudarnos mucho en el campo, a hablarnos y darnos ánimos constantemente", remarcó Iván.

Por último, abrió una rendija a poder dar la sorpresa y romper el favoritismo del Espanyol a priori. "Hay que intentar aprovechar sus dudas. Llevan sumado solo un punto de los últimos 9 jugados, con dos derrotas seguidas. Ya sé que nosotros estamos con un cero de 9, justo en los tres partidos que llevamos conmingo al frente. Pero ellos no están bien. Van a sacar a sus mejores jugadores, intentarán ponerse por delante en el marcador cuanto antes para sacar a relucir nuestros problemas. Eso es lo que debemos evitar", concluyó.