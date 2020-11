Iván Martínez: "Si no vamos todos en el mismo camino, no lograremos ganar"

Iván Martínez, el entrenador aragonés que fue designado por Lalo Arantegui y los responsables del Real Zaragoza como sucesor de Rubén Baraja cuando éste fue destituido hace tres semanas, acomete su cuarto partido al frente de la plantilla del primer equipo desde que se produjo su promoción desde el filial el 9 de este mes de noviembre. El zaragozano habló en la previa del viaje a Barcelona, donde a las 16.00 del domingo juega ante el Espanyol, el gran favorito de Segunda este año tras su sorprendente descenso desde la élite.

"Hemos hablado durante los últimos dos días todos los jugadores y el cuerpo técnico. Hemos repasado los errores que cometimos el miércoles en la derrota ante el Rayo Vallecano. Y estamos preparados para dar un puñetazo enorme encima de la mesa y ser capaces de ganar ya de una vez", comenzó describiendo el ambiente interno que se respira en el vestuario después de una racha nociva de 10 partidos sin ganar, con la suma de solo 3 puntos de los últimos 30 disputados y con el equipo hundido en puntuación de colista, último en la clasificación pasado ya el primer cuarto de temporada.

"El pasado está ahí. No está para borrarlo. Está para verlo e intentar superarlo. Los tres partidos que se han jugado conmigo como entrenador han sido derrotas. Vamos a hacer que los propósitos no sean palabras que se las lleve el viento. Cada uno sabe la responsabilidad que tiene llevar esta camiseta y este escudo", continuó contando Iván en un discurso con tono de solemnidad.

Se le preguntó por la actitud de la plantilla ante el serial de derrotas y malos resultados que han abatido al equipo día a día. "Si no vamos todos en el mismo camino, no lo vamos a lograr. Necesitamos ganar ya como sea. Si el vestuario está dividido, está claro que el camino está confundido. Mientras estemos nosotros al frente como cuerpo técnico, todos los jugadores han de estar unidos. Yo no siento que ningún futbolista esté entrenando mal en relación a lo que le pido. Todos entienden las ideas y las corroboran. Ahora, da igual jugar bien o mal, lo que hacen falta son ya resultados. Lo único importante es cambiar esto", expuso frontalmente.

Iván Martínez aún apuntó algún matiz más a ese día a día, ese minuto a minuto que acontece en la caseta zaragocista en estos tiempos de zozobra. "Hay que hacer autocrítica. Todos hemos cometido errores para que en los últimos tres partidos no hayamos sacado un solo punto. Todos, jugadores y cuerpo técnico. No hay problema en reconocerlo. Yo les he dicho a los futbolistas que no se pueden volver a repetir los mismos errores. Puede haber otros, pero no los mismos. Hemos hecho cosas bien, pero no nos da para ganar. Hay que hacerlas durante 90 minutos, no solo durante 70", indicó el preparador aragonés.