"El vestuario no está dividido, son otras circunstancias derivadas", dice Cristian

"El vestuario no está dividido. Para nada. Son otras circunstancias, que se derivan de la situación lamentable que estamos viviendo en lo futbolístico. En un grupo, es cierto que hay gente que gestiona la presión de forma diferente a otra. Es humano. Hay gente que ante la presión se achican, lo mismo que otros se agrandan. Esto es lo que sí es achacable a la actitud de unos u otros. Pero son emociones humanas". Es la explicación que Cristian Álvarez, el guardameta argentino del Real Zaragoza, esgrimió este viernes para describir el estado de ánimo y las vivencias que tienen lugar en la plantilla dentro de la espiral de malos resultados que ha metido al equipo en una crisis severa.

"Yo, en el vestuario, no he visto mal rollo. No he visto gente que no quiere, que pasa de la situación y que no se entrena de la mejor manera. Se hablan cosas. Se buscan explicaciones. Y, a veces, la respuesta más sencilla es que las cosas no están saliendo porque estamos divididos. Si yo hubiera visto algo así, hubiera sido el primero, junto con otros compañeros, en coger a esa persona y hablarle, y aclararle, y explicarle en la institución en la que está", abundó Álvarez al respecto. El sudamericano quiso dejar claro que las posibles disfunciones que se dan entre los miembros de la plantilla no son una bifurcación de intereses, sino un modo distinto de afrontar un presente tan afilado.

"Hay jugadores que, dado en el ambiente en el que estamos jugando por culpa de la pandemia (sin público), es más fácil que no caigan en la cuenta de dónde estamos jugando. Hay gente que es nueva, que viene, que no conoce esto... y eso, es cierto, no ayuda. Pero no creo que no estén dando el máximo para mejorar al equipo", insistió en su idea explicativa Cristian Álvarez.

NOTICIAS RELACIONADAS Las peñas del Real Zaragoza emiten otro comunicado asustadas por la situación del equipo

Y el cancerbero rosarino aún añadió un detalle más. "Venimos de derrota tras derrota y, por ello, suena extraño decir que vamos a Barcelona a ganar. Pero es nuestra ilusión. Son momentos de mucha tensión. Estamos cansados de tanta derrota y más derrotas. Necesitamos un poco de respiro. Ustedes (por los periodistas) también deben estar cansados de escribir tantas cosas negativas. El ambiente es un poco malo. Por esto necesitamos ya la victoria", acabó esta profunda fase de la rueda de prensa que ofreció al término del penúltimo entrenamiento anterior al partido en casa del Espanyol.