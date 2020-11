Julio Beltrán abogado de Víctor Fernández, ha emitido un comunicado público al mediodía de este miércoles, 11 de noviembre, desmintiendo categóricamente las palabras de Lalo Arantegui, director deportivo del Real Zaragoza, quien, en rueda de prensa, aseguró que "Víctor Fernández me transmitió en una conversación que no se ve para coger al equipo" en estos momentos, reiterando esa postura de Víctor en otros pasajes de dicha alocución: "La repuesta de Víctor fue clara, hace 3 meses que se fue del Real Zaragoza y no esperaba otra", insistió Lalo.

Beltrán asegura, en una breve nota, "que Víctor Fernández en ningún momento se ha negado ni se negará a volver al Real Zaragoza". En el siguiente punto, especifica que "lo único que ha solicitado Víctor al director deportivo es: que le concretase el proyecto deportivo existente; la planificación y las medidas correctoras previstas para el mercado de invierno; las competencias que iba a asumir en materia de fichajes; y la propuesta de duración y condiciones del contrato que le ofrecía".

El asesor de Víctor Fernández apunta también en este comunicado que "por último, le interesó que trasladase estas cuestiones al Consejo de Administración del Real Zaragoza y que quedaba a la espera de sus noticias".

Se trata de una respuesta a bote pronto de Víctor Fernández quien, precisamente, se halla ya en viaje desde Sanjenjo (Pontevedra) hacia Zaragoza, pues se encontraba desde hace varias semanas en su residencia en Galicia cuando ha eclosionado esta nueva crisis de hondura en el seno deportivo del Real Zaragoza 20-21. De hecho, una de las cuestiones escritas en la agenda de Víctor para las próximas horas es reunirse con miembros de la directiva de la SAD para avanzar en su posible reincorporación al club.