Lalo confirma a Iván Martínez como entrenador mientras la directiva mantiene abierta la opción de Víctor Fernández

Lalo Arantegui, director deportivo del Real Zaragoza, ofreció este miércoles una madrugadora rueda de prensa (a las 10.00 de la mañana) para tratar de ubicar la cuestión del relevo de Rubén Baraja, el destituido entrenador, en un terreno firme y definitivo, pese a que en estratos más altos de la SAD el asunto continúa abierto y no se considera definitivo que el técnico del filial, Iván Martínez, sea quien dirija al equipo hasta final de temporada.

Lalo da por cerrada absolutamente la opción de que Víctor Fernández, como es el anhelo de los dirigentes del Real Zaragoza de manera prioritaria, regrese de nuevo al club. "Hablé con él, mantuve una conversación cordial, pues nuestra relación es fenomenal, y Víctor me dijo que no se ve para coger el equipo. Así que pasamos a contar con Iván Martínez, entrenador de gran talento que va a tener así su primera oportunidad en el profesionalismo", comenzó narrando el ejecutivo.

Arantegui dio varias vueltas en su discurso para armar una idea única. "Víctor no se ha visto para coger al equipo y es el momento de Iván. Pido unión en el mensaje, que solo nos centremos en la realidad. Es evidente que Iván Martínez ha venido para quedarse, es el elegido, como podía haberlo sido Guardiola. Estamos en sus manos, no está aquí para 3 o 4 partidos, sino para todo lo que resta de liga. No es provisional su nombramiento", dijo Lalo.

A Arantegui se le reincidió en la pregunta sobre Víctor Fernández y su deseado retorno al frente del Real Zaragoza en las próximas fechas, horas. Y el director deportivo no acogió de buen grado la demanda. "Yo más tajante no puedo ser. Iván Martínez es el entrenador del Real Zaragoza, tenemos un partido en 48 horas contra el Oviedo. Pero aquí parece que estamos más centrados en la prensa rosa y menos en el fútbol. ¿Víctor? Su respuesta fue clara. Hace 3 meses que se fue del Real Zaragoza, no esperaba otra. Su respuesta ha sido no y ya está. Pasamos a Iván Martínez", redundó el director deportivo.

Se le reincidió por tercera vez desde el lado de los periodistas, pues la realidad es que Víctor Fernández va a reunirse en las próximas horas con dirigentes del Real Zaragoza para abordar su reincorporación al club en virtud de una serie de solicitudes del técnico, de planes de futuro por parte del club y de coordenadas fundamentales para acometer un paso de tal envergadura, en caso de que al final exista un acuerdo para el que hay voluntad por parte de los implicados. ¿Entendería Lalo que, pese a su afán por dar por cerrado el 'no' de Víctor Fernández a volver y el 'sí' a la confimación de Iván Martínez hasta el final de la liga, otros miembros del Real Zaragoza se reunieran con Víctor Fernández en las próximas horas?

"Yo soy un trabajador. Dentro del club pueden tomar las decisiones que quieran", respondió en un colofón a su comparecencia que pareció más deslavazado que su discurso inicial, el que tenía preparado para lanzar públicamente en este miércoles 11 de noviembre.

La lectura de esta singular rueda de prensa es nítida: Lalo Arantegui no quiere que Víctor Fernández retorne al Real Zaragoza, cosa que en la SAD sí hay gente que contempla como primera opción y por lo que se va a terminar de trabajar en las próximas horas. Esta puesta en escena del director deportivo abre un nuevo escenario en el día a día de la entidad, en especial si finalmente Víctor acaba acordando su vuelta, con mando en plaza y un guión de actuación claro y definido para remodelar el deficiente equipo de esta temporada 20-21 que, por esa razón, entre otras, acaba de sufrir la destitución del entrenador Rubén Baraja.