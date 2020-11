Lalo Arantegui: "No me tomo como un fracaso la destitución de Baraja"

El objetivo principal de la tempranera rueda de prensa de Lalo Arantegui, director deportivo del Real Zaragoza, fue este miércoles poner en circulación la idea de que Víctor Fernández ha dicho "no" a su vuelta al club y que, por lo tanto, es obligado que el nombramiento de Iván Martínez como relevo del despedido Rubén Baraja no sea con interinidad sino como algo definitivo hasta final de temporada.

Pero, obviamente, también debía haber un espacio para, someramente, explicar la decisión de destituir a Baraja cuando aún no se llevan dos meses de liga, lo que es sinónimo de proyecto fallido en la cuarta temporada de Lalo al frente de su labor en la SAD. Y, en este sentido, Arantegui no mostró apenas autocrítica en su alocución. Dio la sensación de que quería pasar de puntillas sobre el fracaso evidente, como si aquí no hubiera pasado nada (una vez más, pues lo de los ceses y despidos de entrenadores es moneda común desde que arrancó su periplo zaragocista en 2017 al frente del área deportiva.

"Tener que prescindir de Rubén Baraja no me lo tomo como un fracaso. Cuando se le trajo, estábamos convencidos de que era el mejor para el Real Zaragoza en estos momentos. No me arrepiento de las decisiones tomadas hasta ahora. A Baraja lo han condenado los resultados y la clasificación, que no es buena y nadie la esperábamos", dijo en un pasaje de su intervención en rueda de prensa Lalo Arantegui.

Al ejecutivo zaragozano se le preguntó si, en esta vorágine de acontecimientos de las últimas horas, teme por su continuidad al frente de la dirección deportiva. "No, para nada. Venimos de hacer un 'play off'; y otro 'play off' hace dos años. Llevamos solo 10 jornadas de liga. Lo que pasa es que aquí nos ponemos nerviosos enseguida", fue su respuesta, carente tal vez de la autocrítica que el momento requiere y, sobre todo, por sus credenciales en las últimas cuatro campañas en lo referente al banquillo.

Arantegui también echó balones fuera con la llamativa reincorporación de Javi Suárez, en las últimas 24 horas, como ayudante del Iván Martínez nada más salir despedido Baraja. Suárez abandonó en su día de mala manera el Real Zaragoza, en un roce serio con Lalo y el área deportiva, algo que es sabido por todo el mundo y que ha sido patente hasta hace breves días de forma pública. "Nos preocupamos de cosas que no son fútbol. Yo no leo, no veo, no escucho los medios de comunicación. A mí no me interesa la opinión que no sea constructiva. Yo me olvido siempre de las cosas que no me van a resultar positivas y estoy por encima de cualquier tipo de polémica", dijo para solventar la cuestión.