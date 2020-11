Baraja: "Hemos apostado por una idea de juego y no vamos a cambiar"

Rubén Baraja acude a Tenerife este fin de semana al frente del Real Zaragoza para jugar el 10º partido de liga del equipo aragonés en el Heliodoro Rodríguez. El equipo blanquillo que dirige el vallisoletano solo ha ganado, realmente, uno de los 9 duelos anteriores. Tiene solo 10 puntos y está asomado a los puestos de descenso a Segunda B, de los que solo le separa uno. Y eso, gracias a que en Alcorcón, donde se dio un 0-0 final, el Comité de Competición le dio la victoria al Zaragoza por 0-3 a causa de la alineación indebida de los madrileños. De no ser así, el Real Zaragoza estaría, con 8 puntos, antepenúltimo, respondiendo fidedignamente a sus méritos sobre el césped.

En este envoltorio, Baraja no entiende que deba haber novedades, camino ya del primer cuarto de la temporada de un equipo que el año pasado rozó el ascenso a Primera División, su histórica y obligada misión en la terrible Segunda que habita desde hace 8 años de calvario.

"Hemos apostado por una idea de juego y no vamos a cambiar", aseveró con rotundidad el entrenador castellano en un pasaje de su comparecencia telemática ante la prensa este sábado. Baraja está convencidísimo de su plan y de su praxis como entrenador del actual Real Zaragoza construido por sus mentores, Lalo Arantegui y José Mari Barba: "Lo hacemos todo de manera honesta, con autocrítica cuando es necesario, pero defendiendo siempre nuestro trabajo", advirtió para sostener sus ideales inamovibles.

El Real Zaragoza no gana partidos. Marca escasos goles. Pisa el área rival demasiado poco. La excusas de Baraja, en la matinal de este sábado, giraron varias veces sobre el mismo argumento: "No tenemos tiempo para trabajar. Todo lo tenemos que hacer sobre la marcha. Si tienes un partido a la semana, puedes corregir mejor los errores. Pero como tenemos partidos cada tres días, estamos teniendo más dificultades para trabajar las cosas. Buscamos lo mejor, pero no tenemos tiempo", insistió varias veces en su alocución.

No se da por aludido Baraja por los miedos y dudas que, hace ya semanas, se concitan entre el zaragocismo y en buena parte de los dirigentes de la SAD. "Tenemos comunicación diaria con los directivos. El otro día, en La Romareda, nos transmitieron, lógicamente, un mensaje de tristeza por no haber podido ganar al Girona (se reunió con Lalo, Barba y con el director general, Cuartero, sobre el césped al término del choque). Pero también un mensaje de confianza en el proyecto y en nuestras ideas, sabiendo la pretemporada que hemos tenido, los cambios que se han hecho en la plantilla, los jugadores importantes que se han ido de aquí...", descubrió el preparador pucelano de aquella charla a la luz de la luna bajo la lluvia.

Y prosiguió: "Todo esto hay que analizarlo así. Claro, si nos vamos solo al resultado de los partidos, nadie está contento. Pero los dirigentes valoran también la intensidad del equipo, que los jugadores lo intentan, que se esfuerzan cada día. Yo no estoy de acuerdo en esa opinión que dice que estamos lejos de ganar. No es así. Hacemos ocasiones, pero nos falta acierto. Y, claro, si nos ceñimos solo a los resultados, pues es verdad que no lo conseguimos. Pero hay que dar tiempo para mejorar", razonó con su particular modo de afrontar la cruda realidad, una tesis sorprendente al frente de un club como el Real Zaragoza.

Rubén Baraja viaja a Tenerife sin mostrar variaciones de carácter respecto de otros desplazamientos. Este es igual que el de Miranda, que el de Leganés, que el de Alcorcón. "A mal tiempo, buena cara. Jugamos cada día al límite, hemos tenido una pretemporada corta, el equipo viene de sufrir mucho estrés en la liga anterior, tenemos muchos partidos seguidos, ahora perdemos dos jugadores en defensa y eso es otra dificultad más añadida, estamos mermados... pero yo creo que tenemos que llevar todo con calma, con entereza", apuntó sin mayor énfasis en su oratoria.

Para Baraja, la solución es sencilla: "Se trata de corregir los pequeños detalles que nos están haciendo daño y nos impiden ganar. Vamos a Tenerife en busca del punto de inflexión que nos haga cambiar la dinámica, siendo intensos y competitivos". No es tan serio, por lo tanto, el mal que afecta al fútbol del Real Zaragoza según su entrenador.