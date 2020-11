Baraja y Fran, dos técnicos señalados en el Tenerife-Real Zaragoza de este domingo

El partido entre el Tenerife y el Real Zaragozade pasado mañana en el estadio Heliodoro Rodríguez de Santa Cruz (20.30, hora peninsular) genera la intersección de personas, clubes, circunstancias deportivas y otros aderezos llenos de paradojas, de singulares coincidencias. Lo más llamativo es observar cómo ambos entrenadores, Fran Fernández en el lado insular y Rubén Baraja por parte zaragocista, están pendientes de un hilo de seda en su continuidad al frente de sus tareas como técnicos. Ambos se juegan el puesto en estos 90 tensos minutos de un partido que pertenecerá a la 11ª jornada, demasiado prematuro para ser una final en lo global, pero que sí lo es para ellos en particular.

Si el Tenerife pierde, Fran Fernández será destituido casi con total seguridad. Si es el Real Zaragoza el que cae en Canarias, será Baraja el que quede expuesto en un alto porcentaje de opciones a un despido fulminante. Y, si se da el empate... tal vez se marchen a casa los dos de la mano. Con estas previsiones, si al final se cumplen las intenciones de las dos directivas, puede afirmarse que, suceda lo que suceda al pie del volcán Teide en poco más de 48 horas, uno de los dos dejará su puesto... o tal vez ambos.

Y es que el Tenerife y el Zaragoza llegan de la mano a esta estación de esta extraña liga 20-21 que se está dirimiendo bajo el formato del fútbol de mentira, sin público en las gradas, con todo hecho ad hoc para la televisión, con moñacos cibernéticos superpuestos en las butacas de los receptores audiovisuales, con sonido ambiente de lata, de videojuego de ‘play station’. Los dos equipos –los únicos que coinciden en el fútbol profesional español en su uniforme, camiseta blanca, pantalón azul y medias blancas con detalles azules– han sumado 10 puntos hasta hoy. El Zaragoza es 16º y el Tenerife 18º por el coeficiente goleador, pura anécdota. Están asomados al vacío de los puestos de descenso a Segunda B, con un solo punto de colchón.

El Real Zaragoza solo ha ganado realmente uno de los nueve partidos que ha jugado (una segunda victoria le llegó vía despachos, por una alineación indebida del Alcorcón que tuvo premio extra por negligencia ajena). Fue el 1-0 in extremis ante el Albacete el 10 de octubre, hace ya seis jornadas, todas las que lleva el equipo enlazando pifias y patinazos sin poder parar la hemorragia. Baraja, de haber perdido anteanoche contra el Girona, probablemente no hubiera viajado ya a la isla tinerfeña.

Por su parte, el Tenerife acumula una racha pésima: una victoria en las nueve últimas jornadas (1-0 ante el Rayo Vallecano, hace cinco estaciones). Fran Fernández, su técnico, de haber perdido ante el Fuenlabrada (empataron 1-1 en Madrid el domingo pasado), también tenía la carta de despido preparada.

Ambos llegan, pues, apurados, señalados, casi sentenciados en caso de que no se observe reacción inmediata de sus respectivos equipos. Fernández y Baraja son acusados de cosas parecidas: sus equipos no marcan goles (7 llevan los chicharreros, uno más que los anotados de verdad por el Zaragoza), no llegan al área, son de juego feo y plano. Los dos son vistos por las aficiones como entrenadores de discurso anodino, sin transmisión de ilusiones, sin gancho, sin don de gentes. Baraja, además, jugará en el sitio donde el año pasado cuajó una buena segunda vuelta, ya sin público, en el fútbol embustero. Es su anterior casa, en la que sedujo a la misma área deportiva zaragocista que está a un paso de tener que echarlo tres meses después.