La larga espera de Shinji Kagawa

Shinji Kagawa ya no es futbolista del Real Zaragoza pero su día a día, mientras corre el tiempo de búsqueda de un nuevo destino, no es muy diferente a las jornadas de los que hasta hace solo unos días eran sus compañeros. El futbolista japonés sigue manteniendo las rutinas recientes, entre ellas, trabajar en la Ciudad Deportiva. El club, como gesto de deferencia y profesionalidad, ha puesto a su disposición las instalaciones y el equipamiento deportivo de entrenamiento del recinto de la carretera de Valencia.

Allí ha estado acudiendo Kagawa desde que firmó un acuerdo de rescisión de contrato con el Real Zaragoza tras dos semanas de fricciones en las negociaciones, culminadas con una liquidación que el club deberá abonarle en tres plazos diferidos. Deberá pagarle la cantidad pactada (su sueldo para el curso 2020/2021 subía a medio millón de euros, una cifra que se hubiera multiplicado notablemente en caso de ascenso, bonificación incluida), deduciéndole el salario que el jugador nipón firme en su próximo destino. Si, por ejemplo, Kagawa percibe esta temporada en su nuevo equipo 200.000 euros, esa cantidad se restará del total de la liquidación acordada en tres plazos.

De momento, Kagawa sigue a la espera en Zaragoza, mientras mantiene el tono físico en la Ciudad Deportiva y pasa sus ratos libres en la ciudad,o en la tranquila urbanización en la que sigue residiendo en régimen de alquiler acompañado de varios colaboradores y asistentes.

El Sabadell intentó su fichaje, pero es una opción cada vez más fría, y el club barcelonés ha incorporado a un futbolista estrella en su posición, Stoichkov (Mallorca), uno de los goleadores de la pasada liga jugando en el Alcorcón. En España, donde el jugador quiere continuar, no fructifica ningún destino. En Segunda, priorizó opciones como Rayo Vallecano, Leganés, Espanyol… equipos punteros de la categoría, pero ninguno dio el paso adelante para ficharlo. Tampoco en Primera. El Logroñés le planteó una oferta que rechazó. Y el Zaragoza recibió alguna propuesta de ligas asiáticas, con precio de traspaso de entre 1 y 1,5 millones de euros que al jugador le suponían además una mejora salarial, pero las tiró abajo, tal y como explicó el director Lalo Arantegui hace unos días: “Nosotros le comunicamos tras el último partido de playoff que el club no cuenta con él a nivel deportivo. Le ofrecemos la carta de libertad para que tenga tiempo para decidir su futuro. El Zaragoza ha recibido ofertas con traspasos en los que todos salíamos beneficiados, pero todas las ofertas han sido rechazadas. En la plantilla no tenemos a nadie con mejor pasado que Shinji, pero sí que hay jugadores tienen mejor presente y futuro para nosotros»”, indicó.