Real Zaragoza, una semana para rematar la plantilla con un extremo como prioridad

El Real Zaragoza afronta la recta final del mercado de fichajes, abierto hasta la medianoche del próximo día 5 de octubre y en el que el club aragonés intentará rematar la plantilla con alguna llegada más. A día de hoy, su hoja de ruta está condicionada por la desvinculación del japonés Shinji Kagawa. En las próximas horas, el Zaragoza quiere anunciar el acuerdo para la rescisión del contrato del mediapunta asiático, con el que no se cuenta y con cuyos agentes se ha avanzado hacia un acuerdo para que reciba su salario de la próxima temporada (alrededor de medio millón de euros) en tres pagos diferidos.

Solo de este modo el Zaragoza estará habilitado para negociar una nueva incorporación, una vez que el sistema de control económico de LaLiga asegure que el límite salarial no esté sobrepasado.La idea del club, en estos momentos, tras la renovación de Raí, es realizar algún movimiento más, otro atacante de banda que complemente las piezas ya en nómina. Con esa incorporación, el Zaragoza cubriría los flancos ofensivos con Zanimacchia, Raí, Bermejo (los tres pueden jugar en ambos costados), el posible fichaje para el extremo, además de los recursos de James, Buyla o Pep Chavarría. Con Papunashvili, extremo en sistemas con tres atacantes, el cuerpo técnico piensa más bien como segundo punta del 4-4-2.

En principio, debido a lo ajustado de la masa salarial disponible para esta temporada, no se afrontarían más incorporaciones, no habría margen para más, incluso si acaba produciéndose la salida de Enrique Clemente. El central zurdo tiene una oferta de cesión del Logroñés y ese será su destino si el Real Zaragoza decide finalmente sacarlo bajo esa fórmula para que tenga continuidad (es el cuarto en la jerarquía de Rubén Baraja en la posición). Su salida apenas liberaría un salario lo suficientemente importante como para cubrir esa plaza con un central de mayor rango, por lo que Alejandro Francés ocuparía un doble rol de teórico cuarto central y alternativa de Vigaray en el lateral derecho. El Zaragoza no tiene aún decidido qué hacer con Clemente, según fuentes cercanas al jugador, que aceptaría salir al Logroñés cedido si así lo determina el club aragonés. En las próximas horas, se tomará una decisión, una vez existan certezas sobre la mejora física de Jair Amador.

Hasta el momento, el Zaragoza ha realizado las siguientes incorporaciones: Pep Chavarría, Jair Amador, Adrián González, Luca Zanimacchia, Sergio Bermejo, Juanjo Narváez, Haris Vuckic y Gabriel ‘Toro’ Fernández, además promocionan al primer equipo Alejandro Francés, Francho Serrano y Nick Buyla, y regresan tras cesión Raí Nascimento y Giorgi Papunashvili.