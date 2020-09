Lasure: "Es difícil rechazar una propuesta como la del Leganés"

Daniel Lasure, lateral izquierdo que jugará la presente temporada como cedido en el Leganés procedente del Zaragoza, afirmó que era 'difícil' decirle que no al conjunto madrileño.

"Es difícil renunciar al Leganés, hace las cosas muy bien, con un trato cercano. Es un club grande y es complicado rechazar una propuesta así", comentó durante su presentación en la Instalación Deportiva Butarque.

"Para mí un orgullo y un auténtico placer estar aquí, poder pertenecer este año a este proyecto y a este equipo. Es un proyecto ambicioso, un club difícil de rechazar. Tengo muchas ganas de poder crecer", indicó.

📸 GALERÍA | Algunas de las imágenes que nos dejó la presentación de @danielasure como nuevo jugador pepinero.#BienvenidoLasurepic.twitter.com/gJMX3EvrD8 — C.D. Leganés (@CDLeganes) September 28, 2020

Lasure habló también de su debut como blanquiazul, contra el Cartagena: "Ha ido todo muy deprisa, ha sido una semana un poco larga. Exigente porque he tenido que asimilar muchos conceptos, muchos cambios. Después de una pretemporada un poco extraña, jugué 95 minutos. Me sentí cómodo, sobre todo porque el equipo ganó y eso es positivo".

"Creo que en general el equipo se sintió cómodo, se reflejó en el resultado. Tratamos de adaptarnos a lo que el míster requiere, a cada situación y a cada partido en este contexto. Ayer todos nos sentimos cómodos y se vio en el resultado", añadió sobre el triunfo por 3-1.

Preguntado acerca del hecho de que el club es uno de los favoritos al ascenso, respondió: "Siempre tienes esa aspiración porque acabas de descender y parece que esto te hace estar arriba. Lo importante es ir partido a partido, ganar cada partido que tienes delante. Eso marcará el devenir de la temporada".

Además analizó la competencia por la titularidad con el argentino Jonathan Silva: "Yo me centro en hacer las cosas bien y poder aportar lo máximo al equipo. Hay situaciones personales que cada uno valora, intento hacerlo lo mejor posible y la competencia interna es positiva para todos porque eso hace que el rendimiento del equipo aumente. Intentaré aportar al máximo y que sea lo que tenga que ser".

"En ningún momento valoré otras cosas que no tuviesen que ver conmigo o con el club. Trato de trabajar lo mejor posible y aportar mi granito de arena al equipo en lo que se me requiera. Trabajo para aportar olvidándome de otras situaciones", señaló acerca de una posible salida en el mercado estival del otro jugador que ocupa su puesto.

Con su llegada, Lasure sigue la estela de otro ex zaragocista que ya tomó el mismo camino que él años atrás como Diego Rico: "Le conozco porque coincidí con él varios años. Es un gran jugador y tiene una trayectoria envidiable. Cualquiera querría tenerla".

Ambos tuvieron que abandonar el club aragonés, al igual que han hecho otros canteranos: "Me gusta ver a los jugadores de casa en casa pero el crecimiento personal lleva a este tipo de situaciones. Me alegro muchísimo por mis compañeros, porque crecen profesionalmente y eso siempre es motivo de alegría aunque no estén en casa".