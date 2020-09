El Real Zaragoza y Kagawa acercan posturas para su salida

El Real Zaragoza y los agentes de Shinji Kagawa, la empresa de representación AC Talent, liderada por Arturo Canales y con el zaragozano Fernando Solanas como interlocutor, están muy cerca de sellar la desvinculación contractual del futbolista japonés y la liquidación del salario pendiente e incluido en el acuerdo en tres plazos anuales. En las últimas horas, se han producido avances significativos en esta negociación, clave para que el Real Zaragoza libere masa salarial y pueda acudir con margen suficiente a los días finales del mercado de fichajes.

Kagawa tiene firmados para la próxima temporada en torno a medio millón de euros de salario, un sueldo que, en el Real Zaragoza, se considera elevado de acuerdo al rendimiento ofrecido por el futbolista en su primera temporada en España -fue suplente habitual con Víctor Fernández, el entrenador que impulsó su fichaje- y también excesivo de acuerdo al rol que ocupa en la plantilla, en la que Rubén Baraja no le ve encaje táctico. Las negociaciones siempre han girado en torno a resolver el contrato íntegro y en ningún momento se han tratado posibles ajustes salariales, en parte, también, porque la salida de Kagawa, además de por una cuestión económica y deportiva, responde a un asunto administrativo, pues el japonés ocupa plaza de extracomunitario.

El Zaragoza ya resolvió el viernes este trámite, dando de baja Kagawa e inscribiendo en su lugar al uruguayo Toro Fernández para que pudiera debutar contra Las Palmas.

Kagawa ha aceptado diferir el abono de su finiquito, cuestión que alivia la obligación de pagos del Real Zaragoza, interesado desde un principio en que el japonés aceptara la carta de libertad y habilitara la totalidad de su salario. Sin embargo, esto no ha sido posible ante el escaso mercado que Kagawa posee en España, donde desea seguir. Sus agentes han recibido importantes ofertas del fútbol asiático, pero el jugador considera que no es momento de salir de España y quiere encontrar un equipo, algo que, hasta el momento, no se ha producido. Ni en Primera División ni en Segunda, más allá de una oferta del Logroñés y otros tanteos menos, ha hallado Kagawa un acomodo.

Una vez se solucione su salida en las próximas horas, el Real Zaragoza, de acuerdo a la normativa salarial de LaLiga, analizará su margen de maniobra y, si está habilitado, intentará antes del próximo lunes 5 el fichaje de un extremo que complete la plantilla.